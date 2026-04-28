Guía práctica para abrir tu Mac sin contraseña con tu iPhone

La clave está en Continuidad, el conjunto de herramientas de Apple que conecta todos los equipos.

El ecosistema de Apple permite que el iPhone y la Mac trabajen en conjunto para simplificar tareas cotidianas, incluyendo el desbloqueo y acceso más rápido al equipo. Aunque muchos usuarios creen que esta función solo está disponible con el Apple Watch, también existen opciones para usar el iPhone como parte de la experiencia de continuidad entre dispositivos.

La clave está en las funciones de Continuidad, el conjunto de herramientas de Apple que conecta Mac, iPhone, iPad y otros equipos con la misma cuenta de Apple. Gracias a esto, se pueden compartir tareas, recibir notificaciones, usar el portapapeles universal e incluso controlar el iPhone desde la Mac sin necesidad de cables.

Qué necesitás para vincular tu iPhone con la Mac

Para aprovechar estas funciones, ambos dispositivos deben tener Wi-Fi y Bluetooth activados, estar cerca —Apple recomienda menos de 10 metros— e iniciar sesión con la misma cuenta de Apple. Además, en funciones más avanzadas como Duplicación del iPhone, el iPhone debe contar con iOS 18 o superior y la Mac con macOS Sequoia o posterior.

Con esta integración activa, la Mac puede recibir notificaciones del iPhone y permitir su control desde el escritorio mediante la app “Duplicación del iPhone”. Esto no reemplaza el desbloqueo tradicional del sistema, pero sí acelera el acceso a información y acciones frecuentes sin tener que sacar el celular del bolsillo.

Cómo desbloquear la Mac de forma automática

Actualmente, Apple permite el desbloqueo automático oficial de la Mac con el Apple Watch, siempre que ambos equipos tengan la misma cuenta de Apple, autenticación en dos factores, Bluetooth y Wi-Fi activados. Esta función está disponible en Mac de mediados de 2013 en adelante.

Desde la configuración del sistema, en la sección “Touch ID y contraseña”, se puede activar la opción para que el reloj desbloquee la computadora sin ingresar la clave manualmente.

Ambos dispositivos deben tener Wi-Fi y Bluetooth activados, estar cerca e iniciar sesión con la misma cuenta.

El rol del iPhone en este proceso

Aunque el iPhone no desbloquea directamente la Mac como sí lo hace el Apple Watch, sí forma parte del ecosistema que facilita el acceso: permite autenticación compartida, sincronización de sesiones y control remoto de varias funciones.

Además, con Touch ID en los modelos de Mac compatibles, el acceso se vuelve más rápido para iniciar sesión, aprobar descargas, modificar configuraciones de seguridad y confirmar compras en la App Store sin escribir contraseñas.

En definitiva, si tenés iPhone y Mac, activar estas herramientas puede ahorrarte tiempo y hacer mucho más fluido el uso diario de ambos dispositivos.