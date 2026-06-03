Casemiro ve positivo que Brasil no sea favorito en el Mundial

Fútbol: Copa Mundial de la FIFA 2026-Llegada del equipo de Brasil

El ​centrocampista brasileño Casemiro cree que el hecho de estar "un paso por detrás" de otros ‌favoritos al título ‌mundialista podría, en realidad, jugar a favor del equipo cuando dé comienzo el torneo la semana que viene.

Brasil, que busca ganar su sexto título mundial y ampliar así su récord, se encuentra por detrás de España, campeona de ​Europa, Francia, ⁠ganadora del Mundial de 2018, e Inglaterra en ‌las casas de apuestas para el ⁠torneo que se celebrará ⁠del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica.

"No somos los grandes favoritos", dijo Casemiro ⁠al canal de comunicación de la FIFA ​tras la llegada de Brasil ‌a Estados Unidos el martes. "Por ‌supuesto, estamos en buena forma; contamos con ⁠una plantilla sólida, con una mezcla de experiencia y talento joven."

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"Quizá esta vez estemos un paso por detrás, pero estamos alerta y ​eso siempre ‌es bueno. Queremos llegar en buena forma y hacer un gran Mundial."

El jugador de 34 años señaló que Brasil había atravesado un "ciclo difícil" en la preparación ⁠para el Mundial, con el nombramiento de Carlo Ancelotti como seleccionador y la designación de un nuevo presidente por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol el año pasado.

"Ha sido un ciclo difícil, con un cambio de entrenador, un cambio de ‌presidente y mucha agitación", añadió.

"Solo hemos tenido un año para trabajar con el entrenador, que cuenta con una excelente experiencia en el fútbol, pero en realidad solo hemos trabajado juntos durante 40 ‌días. Creo que llegaremos al torneo en buena forma.

"Tenemos jugadores de calidad, jugadores con experiencia, jugadores enérgicos ‌y jugadores ⁠jóvenes. Creo que tenemos una buena mezcla para esta competición".

Brasil se enfrentará ​a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

Con información de Reuters