Con el frío, Formosa refuerza la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno de Formosa intensificó las acciones de asistencia destinadas a personas en situación transitoria de calle mediante el fortalecimiento del Refugio "Juan Domingo Perón", un espacio que brinda alojamiento, alimentación, abrigo y acompañamiento integral durante todo el año.

El dispositivo funciona de manera articulada entre el Programa de Protección Integral a Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos (PPINA), la Línea 102, distintas áreas del Ministerio de la Comunidad, la Policía de la Provincia de Formosa, efectores de salud, el Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), registros civiles y otros organismos provinciales.

La regente del refugio, Natalia Dorrego, explicó que el principal objetivo del espacio es brindar una respuesta inmediata a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad. "Buscamos cobijar a las personas que están en situación de calle, ofrecerles una noche cálida, alimentación y conocer qué circunstancias las llevaron a esa situación", señaló.

La funcionaria aclaró que, en la mayoría de los casos, no se trata de personas que viven de manera permanente en la calle, sino de situaciones transitorias derivadas de conflictos familiares, problemas económicos o personas provenientes de otras localidades, provincias e incluso países que quedaron varadas en la ciudad.

"Muchas veces llegan porque vinieron a realizar un tratamiento médico, perdieron el colectivo, se quedaron sin recursos o atravesaron algún problema familiar. El trabajo es acompañarlas hasta que puedan regresar a su lugar de origen o resolver la situación que las trajo hasta aquí", sostuvo.

Actualmente, el refugio cuenta con capacidad para alojar a 15 personas, aunque puede ampliar las plazas si la demanda aumenta durante el invierno.

Quienes ingresan reciben las cuatro comidas diarias, un lugar seguro para descansar, ropa de abrigo, baño con agua caliente, elementos de higiene personal, atención sanitaria cuando es necesaria y el acompañamiento permanente de equipos técnicos.

Un abordaje articulado según las necesidades de cada persona

Dorrego remarcó que el trabajo no finaliza con el alojamiento, sino que continúa mediante la articulación con distintas áreas del Ministerio de la Comunidad y otros organismos provinciales.

"Si requiere atención médica, intervención por consumos problemáticos o cualquier otro acompañamiento específico, se trabaja junto a los equipos correspondientes. Cada situación es diferente y la respuesta también lo es", explicó.

Asimismo, indicó que el refugio está destinado al alojamiento de hombres, mientras que las mujeres y los niños reciben atención y hospedaje en el Hogar María Auxiliadora, de acuerdo con las características de cada caso.

El PPINA realiza recorridos durante todo el año

El regente del PPINA, Víctor González, destacó que el programa mantiene un trabajo permanente mediante recorridas diarias por distintos sectores de la ciudad para detectar situaciones de vulnerabilidad.

"El programa trabaja los 365 días del año. Lo hace silenciosamente, pero de manera permanente, acompañando a niños, adolescentes y adultos que atraviesan situaciones transitorias de calle", afirmó.

Según explicó, los equipos realizan operativos durante la mañana, la tarde y la noche, e intensifican las recorridas durante la madrugada cuando las condiciones climáticas así lo requieren, especialmente en invierno. En tanto, González destacó el rol de la Línea 102 como herramienta fundamental para garantizar una intervención rápida del Estado.

Bajo la consigna "Un llamado puede abrigar", el funcionario convocó a la comunidad a informar cualquier situación de vulnerabilidad para que los equipos especializados puedan actuar de inmediato.

La línea recibe alertas sobre personas en situación transitoria de calle, además de denuncias o consultas relacionadas con maltrato, abandono o vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y otros sectores que requieran asistencia estatal.

"Para la Línea 102 es fundamental. Un llamado puede abrigar porque detrás de cada aviso hay una intervención inmediata del Estado para evaluar la situación y brindar la respuesta que la persona necesita, ya sea alojamiento, alimentación, atención médica o la restitución de derechos", expresó.

En ese sentido, pidió a la comunidad utilizar este canal gratuito cuando detecte a una persona en situación de vulnerabilidad. "Se recibe el aviso y concurrimos de inmediato para intervenir", aseguró.

Una política pública que funciona los 365 días del año

González también resaltó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno provincial para garantizar respuestas rápidas y adecuadas. "Hay que resaltar el trabajo articulado de todos los organismos. Es una construcción colectiva que nos permite dar respuestas rápidas y adecuadas a cada situación", afirmó.

Por su parte, Dorrego señaló que el acompañamiento continúa hasta que cada persona logra resolver la situación que motivó su ingreso al refugio. "Siempre tratamos de que el tiempo que permanezcan con nosotros reciban la atención necesaria y puedan irse de la mejor manera posible", expresó.

Desde el Ministerio de la Comunidad recordaron que el Refugio para Personas en Situación Transitoria de Calle constituye una política pública de asistencia permanente que funciona durante los 365 días del año, aunque cobra especial relevancia durante el invierno, cuando se refuerzan las acciones para garantizar protección, abrigo y acompañamiento integral a quienes más lo necesitan.