La altura de Jude Bellingham: cuánto mide el futbolista de Inglaterra

Jude Bellingham en la Selección inglesa.

A sus 23 años, Jude Bellingham ya ocupa un lugar privilegiado entre las grandes figuras del fútbol mundial. Su madurez dentro del campo, su capacidad para influir en todas las facetas del juego y una personalidad poco habitual para su edad lo transformaron en una pieza clave tanto en el Real Madrid como en la selección de Inglaterra, donde es considerado uno de los líderes de una generación que aspira a conquistar títulos importantes.

Su crecimiento fue meteórico. Desde su irrupción en el Birmingham City hasta convertirse en uno de los mediocampistas más cotizados del planeta, el inglés atravesó cada etapa de su carrera con naturalidad, rompiendo récords de precocidad y consolidándose como un futbolista capaz de marcar diferencias tanto en ataque como en defensa.

Cuánto mide Jude Bellingham

Jude Victor William Bellingham mide 1,86 metros, una estatura que combina potencia física con una gran movilidad, dos características que explican gran parte de su éxito como volante moderno.

La carrera de Jude Bellingham

Su formación comenzó en las divisiones juveniles del Birmingham City, institución en la que debutó profesionalmente en agosto de 2019 con apenas 16 años. Aquella aparición lo convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido oficial con el club. Durante esa temporada dejó una imagen tan positiva que, pese a su corta edad, despertó el interés de varios gigantes europeos. Tras apenas un año en el primer equipo, el Birmingham decidió retirar el dorsal 22 en reconocimiento a su impacto deportivo y al ejemplo que representó para las divisiones inferiores.

En 2020 dio el salto al Borussia Dortmund, donde terminó de consolidarse en la élite. En el fútbol alemán acumuló experiencia internacional, disputó la Liga de Campeones y conquistó la Copa de Alemania. Su capacidad para conducir el balón, recuperar pelotas y aparecer en los momentos decisivos lo convirtió rápidamente en uno de los mediocampistas más completos del continente.

El 10 inglés vive un gran momento.

El siguiente paso llegó en 2023, cuando el Real Madrid apostó por su contratación. En el conjunto español tuvo un impacto inmediato, convirtiéndose en una de las figuras del equipo gracias a su liderazgo, personalidad y aporte goleador desde el mediocampo. Su adaptación fue tan rápida que pasó a ser un futbolista indispensable en uno de los clubes más exigentes del mundo.

Con la selección inglesa también construyó una carrera brillante desde muy joven. Después de recorrer todas las categorías juveniles, debutó con la selección mayor en 2020 y participó en Eurocopas, Mundiales y otras competiciones internacionales. Su inteligencia táctica, capacidad para conducir el juego y llegada al área rival lo consolidaron como uno de los referentes del equipo nacional. Con apenas 23 años, Bellingham continúa ampliando un recorrido que ya lo ubica entre los mejores mediocampistas del fútbol mundial y que todavía parece tener un enorme margen de crecimiento.