Formosa impulsa un proyecto para aliviar la carga fiscal de las pymes y cuestiona el esquema tributario nacional

En medio del complejo escenario económico que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa se reunió con el diputado nacional Luis Basterra para diseñar un proyecto de herramientas fiscales destinado a aliviar la situación del sector. Así se busca impulsar medidas legislativas que permitan reducir la presión tributaria, facilitar el acceso al financiamiento y evitar el cierre de empresas.

"Esta actividad del Consejo de Ciencias Económicas junto con la Federación Económica nos alienta a redoblar esfuerzos. Desde el Poder Legislativo buscaremos instrumentos concretos para salir de esta difícil situación", afirmó quien cuestionó el esquema impositivo impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que beneficia a los grandes grupos económicos mientras dificulta el desarrollo de las pymes.

"Favorece con beneficios impositivos a las grandes inversiones en energía y combustibles, mientras presiona a las pymes. Hay financiamientos que no están al alcance de los medianos empresarios. Este esquema genera recesión e imposibilidad de afrontar las obligaciones fiscales", advirtió. Asimismo, Basterra consideró que existe un creciente rechazo de los gobernadores al actual régimen tributario. "Es un esquema que no es federal, ni inclusivo, ni nacional. El viento soplará a favor del federalismo y de las pymes", sostuvo.

Inversiones extranjeras

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Leandro Greco, explicó que el objetivo es dar respuesta al proceso recesivo que afecta a las pymes, caracterizado por la caída de la actividad económica, la elevada carga impositiva y un panorama de incertidumbre. "El mayor peso de la matriz tributaria nacional recae hoy sobre las pequeñas y medianas empresas, mientras que los beneficios fiscales se concentran en las grandes corporaciones y en las inversiones extranjeras vinculadas a la minería y la energía", sostuvo Greco.

Así señaló que el proyecto busca generar condiciones que permitan sostener la actividad productiva y preservar los puestos de trabajo. Además, destacó el acompañamiento del Gobierno de Formosa a las empresas locales y consideró que, sin ese respaldo, "la situación sería mucho más compleja". También adelantó que el Consejo continuará promoviendo espacios de diálogo y elaborando propuestas para fortalecer al sector.

La iniciativa presentada contempla una batería de herramientas para aliviar la situación financiera de las pymes. Entre los principales puntos se encuentran la creación de una moratoria fiscal extraordinaria e integral, planes de pago con plazos más amplios para regularizar deudas impositivas y previsionales, reducción o condonación de intereses, multas y sanciones, revisión de las tasas de financiación vigentes y la suspensión de ejecuciones fiscales para las empresas que adhieran al régimen.

Además, propone el desarrollo de líneas de crédito accesibles y subsidiadas para recomponer el capital de trabajo, impulsar nuevas inversiones y sostener la actividad económica. El objetivo central es preservar a las pequeñas y medianas empresas, proteger las fuentes de empleo y fortalecer las economías regionales frente al actual contexto económico.