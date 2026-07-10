PlayStation lanzó descuentos de hasta el 80% en EA FC 26 y Call of Duty

Las ofertas permanecerán activas hasta el 15 de julio.

Los usuarios de PlayStation ya pueden aprovechar una nueva campaña de descuentos en la PlayStation Store, que incluye rebajas de hasta el 80% en más de 5.000 videojuegos, paquetes de contenido y complementos para PS4 y PS5. La promoción estará disponible por tiempo limitado, ya que finalizará el 15 de julio de 2026.

Entre los títulos más destacados aparecen EA SPORTS FC 26, distintas entregas de Call of Duty y otros juegos muy populares, con precios reducidos para quienes compren en formato digital. La iniciativa forma parte de las Ofertas de julio de PlayStation y busca ofrecer importantes descuentos en algunos de los lanzamientos y franquicias más exitosas de la plataforma.

Qué juegos se destacan en las ofertas de PlayStation

La promoción incluye miles de productos dentro del catálogo digital de PlayStation Store. Además de EA SPORTS FC 26 y la saga Call of Duty, los jugadores pueden encontrar rebajas en títulos de distintos géneros, desde acción y aventura hasta deportes, carreras y juegos independientes.

Las ofertas también alcanzan a expansiones, contenido descargable (DLC), paquetes especiales y otros complementos que permiten ampliar la experiencia de juego sin pagar el precio habitual.

Como ocurre en este tipo de campañas, el porcentaje de descuento varía según cada título y edición. En algunos casos las rebajas llegan al 80%, lo que representa una oportunidad para sumar juegos a la biblioteca digital por un valor considerablemente menor al original.

Hasta cuándo estarán disponibles los descuentos

Las Ofertas de julio de PlayStation permanecerán activas hasta el 15 de julio de 2026. Una vez finalizado ese plazo, los productos volverán a su precio habitual dentro de la tienda digital.

Las ofertas incluyen rebajas de hasta el 80% en más de 5.000 videojuegos.

Para acceder a las promociones solo es necesario ingresar a la PlayStation Store desde una consola PS4 o PS5, o bien desde la versión web de la tienda. Allí, los usuarios pueden navegar por la sección de ofertas, revisar los descuentos disponibles y completar la compra de manera digital.

Al tratarse de una campaña por tiempo limitado, quienes estén interesados en adquirir alguno de los títulos incluidos deberán hacerlo antes de la fecha de vencimiento de la promoción. Luego del 15 de julio, los descuentos dejarán de estar disponibles y los juegos recuperarán su valor original.