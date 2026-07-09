"La importancia de ser una Nación libre": el mensaje de Insfrán por el Día de la Independencia

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidió este miércoles el acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, realizado en el Mástil Municipal de la ciudad capital. La ceremonia reunió a autoridades provinciales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, legisladores, funcionarios, docentes y estudiantes, en una jornada marcada por el homenaje a la gesta de 1816 y por un mensaje centrado en la defensa de la soberanía nacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario formoseño expresó: "Cada 9 de julio la Patria nos recuerda la importancia de ser una Nación libre y lo mucho que costó conseguirla".

"En este 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, renovamos la convicción de seguir trabajando por una Argentina que crezca desde cada una de sus provincias, garantizando derechos, igualdad de oportunidades y un futuro con más desarrollo para todos y todas", concluyó.

Insfrán estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; el intendente de Formosa, Jorge Jofré; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; y el jefe de la Guarnición del Ejército de Formosa, coronel Gustavo Insaurralde, entre otras autoridades.

El acto comenzó con el izamiento de las banderas nacional y provincial, acompañado por las bandas de música del Regimiento de Infantería de Monte 29 y de la Policía de Formosa. Posteriormente, el estudiante Tiziano Biconi, de la EPEP N° 331 "Amalia Valentina Parola", recitó la poesía Libres para construir el futuro, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

El discurso central estuvo a cargo del ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, quien reivindicó el significado histórico de la independencia y llamó a defender la soberanía argentina.

Ante las autoridades presentes, el funcionario sostuvo que "la Patria de los argentinos no está en venta" y afirmó que la Argentina constituye "una herencia sagrada que debemos custodiar". En ese sentido, aseguró que la historia del país "es, en su esencia más profunda, la historia de la lucha incesante de nuestro pueblo por conquistar y defender su soberanía".

Rodríguez señaló además que la independencia no fue producto de una decisión aislada, sino el resultado del esfuerzo de generaciones de argentinos que "se negaron a ser esclavos y vasallos de toda otra dominación extranjera".

Durante su mensaje también planteó que, a lo largo de la historia nacional, coexistieron dos proyectos de país: uno orientado a la liberación nacional y otro que, según expresó, busca consolidar una situación de dependencia.

El ministro repasó distintos hitos históricos vinculados con la defensa de la soberanía, entre ellos las invasiones inglesas de 1806 y 1807, el Congreso de Tucumán, la campaña libertadora encabezada por el general José de San Martín, la Vuelta de Obligado y la declaración de la independencia económica impulsada en 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

La ceremonia concluyó con un homenaje a quienes protagonizaron la gesta independentista de 1816 y con un llamado a mantener vivos los valores de libertad, soberanía e identidad nacional que dieron origen al país.