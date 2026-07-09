Día de la Independencia: qué canciones recomienda escuchar la IA este día patrio

Hoy se cumplen 210 años de la Independencia Argentina.

El 9 de julio no es una fecha más en el calendario; representa el momento fundacional en que se selló nuestra soberanía e independencia. En cada rincón del país, esta conmemoración se viste de tradiciones que van desde el calor de los platos típicos hasta el reencuentro familiar, pero es sin duda la música el canal más directo para conectar con el sentimiento de pertenencia y la historia viva de nuestro suelo.

Las estrofas de nuestro cancionero popular poseen la virtud de transformarse en un mapa federal que recorre paisajes, luchas y vivencias colectivas. Para acompañar esta jornada de celebración y reflexión, proponemos un recorrido sonoro por cinco composiciones fundamentales de la música argentina. A través de la pluma de autores emblemáticos e interpretaciones que ya forman parte del patrimonio cultural, estas canciones invitan a sintonizar con la identidad nacional y a renovar el orgullo de sentirnos parte de esta tierra. A continuación, cinco obras indispensables para musicalizar este Día de la Independencia.

Zamba de mi esperanza de Jorge Cafrune

Un clásico ineludible que habita en el corazón de todas las peñas y guitarreadas del país. Aunque su lírica transita los caminos del amor y la nostalgia, la interpretación profunda y la estampa de Jorge Cafrune la convirtieron en un símbolo de resistencia cultural y de la identidad gaucha, ideal para encender el fogón de la memoria en esta fecha patria.

Del tiempo de mi niñez de Coco Díaz

Esta chacarera, rescato recientemente por figuras como Soledad Pastorutti, funciona como una acuarela perfecta de las siestas y la infancia en el interior profundo de la Argentina. Con un ritmo vivaz y travieso, evoca la inocencia de los juegos en la tierra y la vida de pueblo, recordándonos que la patria también se construye desde los recuerdos más sencillos de nuestra niñez.

Almagro de Carlos Gardel

Para sumar el pulso ciudadano a la jornada, este tango grabado por el Zorzal Criollo en 1930 nos transporta en el tiempo hacia un Buenos Aires de calles bajas y guapos. La composición es un testimonio vivo de la transformación urbana y un refugio de la memoria porteña, demostrando cómo la música tiene el poder de preservar las esquinas y los idilios de un pasado que forjó nuestra identidad actual.

Entre a mi pago sin golpear de Carlos Carabajal y Raúl Trullenque

Una de las chacareras más vibrantes y convocantes del norte argentino, popularizada a lo largo de los años por artistas de la talla de Mercedes Sosa o Abel Pintos. Sus versos celebran la hospitalidad, el regreso a las raíces y el orgullo de pertenecer a un lugar, convirtiéndola en una pieza enérgica indispensable para levantar los pañuelos y festejar la libertad.

Zamba de Balderrama de Gustavo "Cuchi" Leguizamón y Manuel J. Castilla

Esta obra cumbre del folklore nos traslada directamente a Salta y al calor de sus templos nocturnos de música y poesía. Recientemente recreada a dúo por el Chaqueño Palavecino y Luciano Pereyra, la zamba inmortaliza el refugio de los artistas y los bohemios, celebrando la vigencia de una cultura popular que se mantiene encendida, generación tras generación, como un faro de nuestra herencia nativa.