Día de la Independencia: el repaso y resumen sobre lo que pasó el 9 de julio

Este acontecimiento fue fundamental para legitimar la libertad individual y la igualdad jurídica de los argentinos. Además, reafirmó la multiculturalidad de la nación y destacó la importancia del respeto mutuo entre todas las provincias.

Al cumplirse 206 años de la Declaración de la Independencia por el Congreso reunido en Tucumán en 1816, recordamos este importante evento a través de la historia de sus celebraciones y los objetos que se exhiben en los Museos Nacionales.

La Declaración de Independencia de Argentina

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Independencia de Argentina. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando el grito de "Viva la Patria". La sesión del Congreso se extendió hasta altas horas de la noche, por lo que los festejos se llevaron a cabo al día siguiente. Este hecho histórico marcó la ruptura definitiva de la dependencia política de la corona española, completando así el proceso revolucionario que comenzó el 25 de mayo de 1810.

Las celebraciones y festejos de la independencia

Debido a los problemas existentes en las Provincias Unidas, el Congreso se llevó a cabo en Tucumán. Allí, los diputados retomaron las relaciones rompiendo "los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España" y proclamaron a Argentina como "una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli". Además, días después, agregaron a esta declaración "y de toda otra dominación extranjera", dejando claro que no aceptarían ningún sometimiento al rey de Portugal.

El 10 de julio se celebró una misa en el templo de San Francisco, a la que asistieron los principales referentes de la sociedad tucumana. Luego, el 21 de julio, se llevó a cabo una gran fiesta popular en el Campo de Carreras, un lugar simbólico debido a la Batalla de Tucumán. Durante esta celebración, Manuel Belgrano y el gobernador Aráoz brindaron sus primeros discursos en los que valoraron el patriotismo de los combatientes y convocaron al apoyo del pueblo.

La historia de los festejos a lo largo del tiempo

En aquel entonces, el rey Fernando VII había recuperado el poder y tenía como objetivo reconquistar los territorios de América. Además, el ejército realista avanzaba por la región para sofocar los movimientos independentistas.

En cuanto Bernardino Rivadavia asumió la presidencia el 6 de julio de 1826, los festejos fueron suprimidos, pero posteriormente restaurados por Juan Manuel de Rosas el 11 de junio de 1835 mediante un decreto. Sin embargo, en el año del 50 aniversario, en 1866, se estaba librando la Guerra de la Triple Alianza, por lo que los festejos no tuvieron lugar. En el centenario, en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el océano Atlántico estaba cerrado y no hubo invitados internacionales. El presidente Victorino de la Plaza ni siquiera asistió a los festejos en Tucumán y envió a Saavedra Lamas como delegado. Para el sesquicentenario en 1966, el presidente Illia preparaba una gran celebración, pero el 28 de junio de ese año se produjo el golpe de estado del general Juan Carlos Onganía. No hubo invitados internacionales y la celebración se limitó a un desfile militar por la Avenida Libertador.

Los protagonistas de la Declaración de Independencia

Fueron 29 diputados del Congreso de Tucumán los que firmaron el acta de Independencia. Cada uno de ellos representaba a aproximadamente 15.000 habitantes. Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan, presidió la sesión. El vicepresidente fue Mariano Boedo, diputado por Salta. José Mariano Serrano y Juan José Paso fueron los secretarios designados.

Los diputados que representaron a las diferentes provincias fueron:

Antonio Sáenz, José Darragueira, Fray Cayetano José Rodríguez, Pedro Medrano, Esteban Agustín Gascón, Tomás Manuel de Anchorena, Manuel Antonio Acevedo, José Eusebio Colombres, Eduardo Pérez Bulnes, José Antonio Cabrera, Jerónimo Salguero de Cabrera, Teodoro Sánchez de Bustamante, Pedro Ignacio de Castro Barros, Tomás Godoy Cruz, Juan Agustín Maza, José Ignacio de Gorriti, Fray Justo Santa María de Oro, Pedro Francisco de Uriarte, Pedro León Gallo, Pedro Miguel Aráoz, José Ignacio Thames, Pedro Ignacio Rivera, Mariano Sánchez de Loria, José Severo Malabia y José Andrés Pacheco de Melo.