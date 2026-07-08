Cantaron una zamba histórica: quién es el músico urbano argentino que se unió a La Sole en su nuevo lanzamiento

Soledad Pastorutti lanzará una nueva colaboración a las 18.

El cruce de géneros y el recambio generacional vuelven a ser los grandes protagonistas en la propuesta artística de Soledad Pastorutti. Este miércoles a las 18, la cantante santafesina estrenará en sus plataformas digitales una nueva entrega de su ciclo musical Casa Sole.

En esta oportunidad, la invitada especial para revisitar el cancionero popular es una de las voces emergentes más interesantes de la movida urbana actual: Valentín Vargas, conocido artísticamente de forma masiva simplemente como Valentín. Para esta entrega del proyecto, la dupla se sumergió en las raíces del norte del país para ofrecer una relectura del clásico del folklore Me muero lejos de ti.

La historia de Valentín Vargas es el fiel reflejo de cómo las plataformas digitales y la autogestión pueden moldear una carrera musical en la actualidad. Nacido en la provincia de Catamarca, dio sus primeros pasos en la escena virtual subiendo videos donde desplegaba coreografías al ritmo de éxitos consolidados de la cumbia. Con el correr del tiempo, su carisma natural lo llevó a sumar transmisiones y contenidos donde conversaba cara a cara con su incipiente comunidad de seguidores.

El verdadero salto de calidad se produjo cuando decidió volcarse de lleno a la composición de material propio. Piezas de su autoría como Noches frías, Cielo a un diablo, Verano 2021 o La última vez comenzaron a ganar terreno en los algoritmos de reproducción. Su catálogo llamó la atención de Coscu, uno de los creadores de contenido más influyentes de Argentina, quien no ocultó su fascinación ante el talento del catamarqueño y le otorgó un fuerte respaldo público a través de un emotivo video de reacción que multiplicó la visibilidad del joven.

Valen Vargas.

Su consolidación en el circuito de la música urbana y tropical continuó en franco ascenso, logrando hitos de alta exposición como el lanzamiento a finales de agosto de 2024 de Por última vez, un single en el que unió fuerzas junto a Fer Vázquez, el cerebro detrás de Rombai. Ahora, el desembarco de Valentín en el universo conceptual de Casa Sole supone un nuevo e importante espaldarazo en su carrera, demostrando que su ductilidad vocal le permite salir transitoriamente de la cumbia para ponerse a la altura de un clásico folklórico junto a una de las máximas leyendas de la música nacional.

La Sole vende réplicas de su poncho original

La intérprete folklórica Soledad Pastorutti incursionó en el ámbito del comercio digital mediante la presentación de su plataforma oficial de ventas, denominada Simplemente Soledad. A través de este canal de distribución con alcance a todo el territorio nacional, la vocalista comercializa una colección de artículos textiles y complementos inspirados en su estética y trayectoria sobre los escenarios.

La pieza central del catálogo es el poncho, elemento distintivo de su perfil artístico desde sus apariciones iniciales. El modelo ofrecido corresponde a una reproducción idéntica de la prenda que vistió durante su consagración en el Festival de Cosquín de 1996. Este artículo, elaborado íntegramente en acrílico HB de alta densidad, posee un peso aproximado de 500 gramos, unas dimensiones de 1,40 por 1,80 metros y un valor comercial de $125.000.