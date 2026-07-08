Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en julio 2026: el salario que cobran

Personal de fuerzas armadas en julio: cuánto cobran

El personal de las Fuerzas Armadas mantiene en julio de 2026 las escalas salariales vigentes tras la última actualización oficializada por el Gobierno nacional. Además de los haberes básicos, los efectivos podrán acceder a un nuevo suplemento por título, creado para reconocer la formación profesional y mejorar la estructura de ingresos del sector.

Los salarios varían según el grado jerárquico y pueden incrementarse con adicionales por función, antigüedad, destino, zona geográfica y especialidad.

Salarios con aumento en julio

Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en julio de 2026

De acuerdo con la escala salarial vigente, los haberes básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Grado Haber mensual Teniente General, Almirante y Brigadier General $3.161.227 General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor $2.819.120 General de Brigada, Contralmirante y Brigadier $2.568.496 Coronel, Capitán de Navío y Comodoro $2.249.776 Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro $1.956.072 Suboficial Mayor $1.580.610 Mayor y Capitán de Corbeta $1.541.059 Suboficial Principal $1.401.249 Capitán y Teniente de Navío $1.276.302 Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante $1.242.227 Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente $1.135.195 Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar $1.092.677 Teniente y Teniente de Corbeta $1.023.416 Sargento y Cabo Principal $980.975 Subteniente, Guardiamarina y Alférez $926.881 Cabo Primero $880.369 Cabo y Cabo Segundo $814.831 Voluntario de Primera y Marinero de Primera $742.200 Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda $686.838

El nuevo suplemento por título en julio

A partir de la implementación del Decreto 473/2026, el personal podrá percibir un suplemento adicional vinculado con la formación académica, siempre que el título sea afín a las funciones desempeñadas.

Los porcentajes establecidos son:

25% del haber mensual para títulos de posgrado (especialización, maestría o doctorado).

para títulos de posgrado (especialización, maestría o doctorado). 15% para títulos universitarios de grado con una duración mínima de cuatro años.

para títulos universitarios de grado con una duración mínima de cuatro años. 10% para tecnicaturas o carreras de nivel superior de al menos dos años.

Este adicional se calcula sobre el haber mensual correspondiente a cada grado y se suma al resto de los suplementos previstos por la normativa.

Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas

Fuerzas Armadas: qué otros adicionales puede cobrar el personal

Además del salario básico, el ingreso mensual puede incrementarse con distintos conceptos, entre ellos:

Adicionales por función.

Bonificaciones por destino o zona geográfica.

Suplementos por especialidad.

Antigüedad.

Compensaciones previstas para determinadas tareas operativas.

De esta manera, el salario final de cada efectivo dependerá de la jerarquía que ocupe dentro de la fuerza y de los adicionales que correspondan según su situación laboral y profesional.