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Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en julio 2026: el salario que cobran

El personal militar mantiene las escalas salariales vigentes en julio y suma un nuevo suplemento por título. Así quedaron los haberes por grado.

08 de julio, 2026 | 18.49

El personal de las Fuerzas Armadas mantiene en julio de 2026 las escalas salariales vigentes tras la última actualización oficializada por el Gobierno nacional. Además de los haberes básicos, los efectivos podrán acceder a un nuevo suplemento por título, creado para reconocer la formación profesional y mejorar la estructura de ingresos del sector.

Los salarios varían según el grado jerárquico y pueden incrementarse con adicionales por función, antigüedad, destino, zona geográfica y especialidad.

Salarios con aumento en julio

Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en julio de 2026

De acuerdo con la escala salarial vigente, los haberes básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Grado Haber mensual
Teniente General, Almirante y Brigadier General $3.161.227
General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor $2.819.120
General de Brigada, Contralmirante y Brigadier $2.568.496
Coronel, Capitán de Navío y Comodoro $2.249.776
Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro $1.956.072
Suboficial Mayor $1.580.610
Mayor y Capitán de Corbeta $1.541.059
Suboficial Principal $1.401.249
Capitán y Teniente de Navío $1.276.302
Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante $1.242.227
Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente $1.135.195
Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar $1.092.677
Teniente y Teniente de Corbeta $1.023.416
Sargento y Cabo Principal $980.975
Subteniente, Guardiamarina y Alférez $926.881
Cabo Primero $880.369
Cabo y Cabo Segundo $814.831
Voluntario de Primera y Marinero de Primera $742.200
Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda $686.838

El nuevo suplemento por título en julio 

A partir de la implementación del Decreto 473/2026, el personal podrá percibir un suplemento adicional vinculado con la formación académica, siempre que el título sea afín a las funciones desempeñadas.

Los porcentajes establecidos son:

  • 25% del haber mensual para títulos de posgrado (especialización, maestría o doctorado).
  • 15% para títulos universitarios de grado con una duración mínima de cuatro años.
  • 10% para tecnicaturas o carreras de nivel superior de al menos dos años.

Este adicional se calcula sobre el haber mensual correspondiente a cada grado y se suma al resto de los suplementos previstos por la normativa.

Cuánto cobra el personal de fuerzas armadas

Fuerzas Armadas: qué otros adicionales puede cobrar el personal

Además del salario básico, el ingreso mensual puede incrementarse con distintos conceptos, entre ellos:

  • Adicionales por función.
  • Bonificaciones por destino o zona geográfica.
  • Suplementos por especialidad.
  • Antigüedad.
  • Compensaciones previstas para determinadas tareas operativas.

De esta manera, el salario final de cada efectivo dependerá de la jerarquía que ocupe dentro de la fuerza y de los adicionales que correspondan según su situación laboral y profesional.

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