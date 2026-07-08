Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en julio 2026: el salario que cobran

El personal de las Fuerzas Armadas mantiene en julio de 2026 las escalas salariales vigentes tras la última actualización oficializada por el Gobierno nacional. Además de los haberes básicos, los efectivos podrán acceder a un nuevo suplemento por título, creado para reconocer la formación profesional y mejorar la estructura de ingresos del sector.
Los salarios varían según el grado jerárquico y pueden incrementarse con adicionales por función, antigüedad, destino, zona geográfica y especialidad.
Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en julio de 2026
De acuerdo con la escala salarial vigente, los haberes básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:
|Grado
|Haber mensual
|Teniente General, Almirante y Brigadier General
|$3.161.227
|General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor
|$2.819.120
|General de Brigada, Contralmirante y Brigadier
|$2.568.496
|Coronel, Capitán de Navío y Comodoro
|$2.249.776
|Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro
|$1.956.072
|Suboficial Mayor
|$1.580.610
|Mayor y Capitán de Corbeta
|$1.541.059
|Suboficial Principal
|$1.401.249
|Capitán y Teniente de Navío
|$1.276.302
|Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante
|$1.242.227
|Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente
|$1.135.195
|Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar
|$1.092.677
|Teniente y Teniente de Corbeta
|$1.023.416
|Sargento y Cabo Principal
|$980.975
|Subteniente, Guardiamarina y Alférez
|$926.881
|Cabo Primero
|$880.369
|Cabo y Cabo Segundo
|$814.831
|Voluntario de Primera y Marinero de Primera
|$742.200
|Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda
|$686.838
El nuevo suplemento por título en julio
A partir de la implementación del Decreto 473/2026, el personal podrá percibir un suplemento adicional vinculado con la formación académica, siempre que el título sea afín a las funciones desempeñadas.
Los porcentajes establecidos son:
- 25% del haber mensual para títulos de posgrado (especialización, maestría o doctorado).
- 15% para títulos universitarios de grado con una duración mínima de cuatro años.
- 10% para tecnicaturas o carreras de nivel superior de al menos dos años.
Este adicional se calcula sobre el haber mensual correspondiente a cada grado y se suma al resto de los suplementos previstos por la normativa.
Fuerzas Armadas: qué otros adicionales puede cobrar el personal
Además del salario básico, el ingreso mensual puede incrementarse con distintos conceptos, entre ellos:
- Adicionales por función.
- Bonificaciones por destino o zona geográfica.
- Suplementos por especialidad.
- Antigüedad.
- Compensaciones previstas para determinadas tareas operativas.
De esta manera, el salario final de cada efectivo dependerá de la jerarquía que ocupe dentro de la fuerza y de los adicionales que correspondan según su situación laboral y profesional.