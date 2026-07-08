Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Lucas Gámez tenía 9 años y estaba desaparecido desde que se produjeron los terremotos en Venezuela.

El cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años que había desaparecido tras los terremotos en Venezuela, fue encontrado este miércoles en La Guaira, la zona más afectada por los sismos del pasado 24 de junio. Así lo confirmó el personal a cargo del operativo de búsqueda que trabaja en la zona junto a los bomberos de Mérida.

Había sido visto por última vez por un vecino que se lo cruzó en el ascensor. Gracias a este dato pudieron reconstruir lo que sucedió con el menor.

Según Marcos, padre del niño, su hijo y tío tomaron el ascensor que va a los pisos impares porque el otro no funcionaba. Bajaron en el piso 3 y luego debía tomar la escalera hasta el segundo. Mientras que el vecino siguió al piso 7.

Más temprano, la madre de Lucas, Blanca Martínez, anunció que dejaba las redes sociales por un tiempo, mientras seguía la búsqueda de su hijo."Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso", expresó.

El niño había cumplido nueve años el último lunes, y sus padres, quienes permanecieron desde hace dos semanas en la zona del desastre, habían llevado una torta y una vela para cantar con los presentes.

El hallazgo

Los restos sin vida del menor fueron hallados dentro de los escombros en la estructura, que había colapsado en uno de los turnos rotativos que realizaban los rescatistas durante todo el día. En el momento del encuentro estaban presentes rescatistas argentinos, junto a la familia y personal venezolano.

Tras el colapso de la estructura, se decidió dar paso a una máquina para sacar los restos pesados de escombros que aún quedaban y fue en ese entonces cuando dieron con el cuerpo de Lucas.

Lucas es hijo de padres venezolanos, pero nació en Argentina. El 24 de junio aprovechó un día festivo en el país y viajó hacia La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. Ese día estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento volvió al departamento junto a su tío, ubicado en un segundo piso de las tantas edificaciones que terminaron destruidas.

Las cifras del terremoto en Venezuela

Los terremotos que azotaron Venezuela hace dos semanas provocaron la muerte de 3685 personas y 17.907 desplazados, de acuerdo con el balance divulgado este martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La cifra oficial de heridos se mantuvo en 16.740. El reporte de víctimas informado el lunes indicaba 3535 personas fallecidas. El desastre, que tuvo su epicentro cerca de La Guaira, al norte de Caracas, derivó en el colapso de 190 edificios y en daños en otros 856 inmuebles.

Según datos oficiales, hasta el momento 6462 personas han sido rescatadas con vida entre los escombros.