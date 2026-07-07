Con la inauguración de dos nuevas plantas industriales, Quintela desafió el ajuste de Milei: "No todo está perdido"

En un contexto marcado por el cierre de industrias y la pérdida de puestos de trabajo en todo el país, el gobernador Ricardo Quintela anunció la puesta en marcha de dos nuevas plantas industriales en la capital provincial. Mientras criticó abiertamente las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional, el mandatario reafirmó el papel del Estado como herramienta para promover el empleo y la actividad económica.

"Mientras hay fábricas que cierran, empresas que se van y comercios que bajan sus puertas, en un contexto adverso viene una empresa a decirnos que no todo está perdido", expresó el mandatario riojano. Frente a esta nueva inversión por parte de la empresa textil ENOD, la misma comenzará a operar en dos establecimientos ubicados en los predios de la ex Debefil y la ex Usina de Artes. En este sentido, el proyecto prevé incorporar de manera progresiva entre 120 y 150 trabajadores y estará acompañado por un programa de capacitación laboral desarrollado en conjunto entre el Gobierno provincial, la empresa y la Asociación Obrera Textil.

En tanto, el mandatario sostuvo que La Rioja también sufrió el impacto de la crisis económica y recordó que el Parque Industrial perdió cerca de 4 mil puestos de trabajo durante el último tiempo, a lo que sumó la caída del empleo en organismos nacionales, el comercio y el sector de la construcción. "Nosotros hemos perdido casi 4 mil puestos de trabajo en el Parque Industrial", afirmó Quintela. Así la generación de nuevos empleos representa una oportunidad para muchas familias que vieron deteriorada su situación económica.

Capacitación y nuevas oportunidades laborales

Como parte del proyecto, quienes aspiren a incorporarse a la empresa participarán de un programa de formación de tres meses orientado a la industria textil. La capacitación incluirá contenidos sobre hilandería, producción, seguridad industrial, manejo de maquinaria, procesos productivos y control de calidad.

Los participantes recibirán un incentivo económico durante el proceso formativo y, una vez finalizado, integrarán la base de selección para las futuras incorporaciones laborales que realice la compañía. Además, el Gobierno provincial cedió en comodato dos inmuebles estatales, de aproximadamente 4.200 y 5.000 metros cuadrados, para facilitar la instalación de las nuevas plantas industriales.

Quintela reivindicó la participación del Estado en el desarrollo económico y aseguró que las provincias deben generar herramientas para atraer inversiones y sostener el empleo. "Nosotros tenemos políticas activas. Le cedimos a la fábrica las dos naves que necesita para desarrollar su actividad. Es un activo muy importante que la Provincia pone a disposición para que la empresa pueda instalarse", señaló. En ese sentido, sostuvo que en el actual contexto económico "el Estado tiene que estar más presente que nunca" para acompañar a las familias afectadas por la pérdida de empleo y evitar un mayor deterioro social.

En este sentido, destacó las consecuencias de las políticas libertarias en la provincia: "Están cerrando industrias, empresas y comercios. Hay locales vacíos y cada vez más personas en situación de calle, algo que antes no existía en esta magnitud".

Un modelo basado en la producción

Finalmente, Quintela aseguró que la prioridad de su gestión continúa siendo la generación de empleo y el fortalecimiento de la industria provincial. "La posibilidad de incorporar a 150 trabajadores significa que 150 familias van a tener garantizado el sustento a partir de su propio esfuerzo y de un esquema productivo", sostuvo.

"Lo que más nos interesa es crear puestos de trabajo. Queremos garantizar que cada familia pueda acceder al plato de comida, a la educación de sus hijos y a la salud. Ese es el camino que elegimos para La Rioja", concluyó.