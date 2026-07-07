Eduardo Feinmann destrozó a Donald Trump en vivo: "Un asco"

Eduardo Feinmann destrozó a Donald Trump.

Tal y como ocurre cada cuatro años, la Copa del Mundo está atrayendo la atención de todos. Y esto no solo ocurre durante los partidos de la Selección Argentina: lo que va sucediendo en los diferentes encuentros también es tema de debate, incluyendo lo que acontece por fuera de las canchas.

Un ejemplo de esto es lo ocurrido con Folarin Balogun, uno de los estandartes que está teniendo Estados Unidos. A pesar de haber sido expulsado en el juego contra Bosnia, la FIFA decidió postergar su sanción, por lo que pudo ser alineado para el choque de octavos de final ante Bélgica. Por si esto no fuera lo suficientemente polémico, los dichos de Donald Trump (donde admitió haber hablado con el ente rector del deporte rey para que tomen cartas en el asunto) no hicieron más que empeorar la situación.

Folarin Balogun, futbolista que fue expulsado ante Bosnia pero pudo jugar ante Bélgica.

El presidente, así como también la propia FIFA, fueron sumamente criticados por ello. No solo por los medios de Bélgica, sino los de todo el mundo, incluyendo los de Argentina. Eduardo Feinmann, por caso, fue categórico a la hora de calificar el ardid de los norteamericanos.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Donald Trump?

Durante el pase con Nacho Ortelli en A24, este le consultó a su colega: "¿Viste lo que hizo Trump? Espectacular, no lo puedo creer". "No, la verdad un asco. Espectacular no", respondió tajante Feinmann. "No, espectacular que lo blanquee así", se defendió su compañero. "Ah, de la manera en que lo blanqueó", comprendió entonces el conductor, haciendo referencia al "'Yo lo llamé a Infantino'" deslizado por Trump. "Ahora, Infantino dijo 'yo no hice nada, el Tribunal de Disciplina es independiente', después los belgas fueron a apelar y la apelación también les salió mal. Apelaron el fallo de primera instancia y le fue mal también", señaló.

"Sí, se lo rebotaron. Le pregunté a Baldassi (NdR: reconocido exárbitro) y no tiene registro de algo así, porque no le sacaron la roja, lo que hicieron fue pasarle la suspensión", deslizó Ortelli. "No existe", sumó Feinmann. "Inédito", cerró incrédulo su interlocutor.