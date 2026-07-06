¿Por qué el Código Disciplinario de la FIFA permite jugar a Balogun pese a una tarjeta roja?

Fútbol: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

La FIFA permitirá que el delantero estadounidense Folarin Balogun juegue el partido de octavos ‌de final del Mundial ‌contra Bélgica el lunes, tras suspender su sanción por la tarjeta roja recibida en la ronda anterior, amparándose en el artículo 27 del Código Disciplinario del organismo.

A continuación se explica en qué consiste el artículo 27.

• El artículo 27 permite a la FIFA ​suspender la aplicación ⁠de una sanción disciplinaria.

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• La sanción en sí ‌misma sigue vigente, pero no tiene por ⁠qué cumplirse de inmediato, a ⁠menos que la suspensión se revoque posteriormente.

• El artículo permite a los órganos judiciales de la FIFA suspender la ⁠aplicación de la totalidad o parte de una ​sanción disciplinaria.

• Sin embargo, el código ‌no menciona las circunstancias en ‌las que un órgano judicial puede decidir suspender ⁠una sanción.

• Entre los órganos judiciales de la FIFA se encuentran la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Apelación.

• El jugador sancionado queda entonces sometido ​a un ‌período de prueba de entre uno y cuatro años.

• Si el jugador comete otra infracción de naturaleza similar durante el período de prueba, la sanción suspendida se reactiva automáticamente, además ⁠de cualquier nueva sanción disciplinaria.

• La sanción de Balogun fue suspendida durante un período de prueba de un año.

• Las únicas medidas disciplinarias que no pueden suspenderse son las relacionadas con la manipulación de partidos.

• La Comisión Disciplinaria está compuesta por un presidente, un vicepresidente y miembros ‌adicionales. El presidente y el vicepresidente deben ser abogados colegiados.

• La Comisión toma sus decisiones en presencia de al menos tres miembros.

• Mohammad al-Kamali, de Emiratos Árabes Unidos, es actualmente el presidente de la Comisión Disciplinaria.

• Los ‌miembros de la Comisión son elegidos por el Congreso de la FIFA para mandatos de cuatro años y con ‌un máximo de ⁠tres mandatos.

• El artículo 27 era anteriormente el artículo 26 cuando se actualizó el ​Código Disciplinario en 2019. Pasó a ser el artículo 27 en 2023.

Con información de Reuters