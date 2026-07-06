Brasil intenta asumir otra eliminación temprana en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs Noruega - Hinchas se reúnen en São Paulo - São Paulo, Brasil - 5 de julio de 2026. Hinchas brasileños se muestran abatidos tras la eliminación de Brasil del Mundial

Por Aline Massuca y ​Janaina Quinet

RÍO DE JANEIRO, 6 jul (Reuters) - Para los hinchas brasileños reunidos en la emblemática playa de Copacabana, en Río ‌de Janeiro, el impactante escenario ‌junto al mar hizo poco para aliviar la decepción de ver a su selección sufrir una sexta eliminación temprana consecutiva en el Mundial.

La derrota por 2-1 ante Noruega en octavos de final el domingo puso fin a la búsqueda de un sexto título por parte de los pentacampeones, 24 años después de la ​última vez que ⁠levantaron el trofeo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Verdeamerela sumó otro resultado a una racha ‌no deseada. La derrota marcó la peor actuación de ⁠Brasil en un Mundial desde 1990 ⁠y extendió su sequía más larga de títulos a seis torneos consecutivos.

"Me pareció increíblemente decepcionante de principio a fin", dijo Patricia Ramalho, ⁠uno de los miles de hinchas en Copacabana.

Los aficionados también ​coincidieron en gran medida sobre las razones ‌de otra eliminación mundialista y apuntaron ‌principalmente a las oportunidades desperdiciadas durante todo el partido. El ⁠centrocampista Bruno Guimarães, por ejemplo, no logró convertir un penal al comienzo del primer tiempo.

HAALAND ANOTA DOS VECES

Noruega, en cambio, aprovechó sus ocasiones más claras. El delantero Erling Haaland, ahora igualado ​como máximo ‌goleador de este Mundial con siete tantos, marcó dos veces en el segundo tiempo.

"La 'Seleção' empezó bien. Desperdició dos ocasiones de gol —un penal y un remate cercano al gol de Endrick—. El fútbol te castiga. Si no marcas, te ⁠marcan, y al final nos marcaron", dijo el actor Renan Moreira.

El técnico italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, que dirigía al equipo por primera vez en un gran torneo, también recibió críticas de los hinchas, que cuestionaron su planteamiento táctico y sus decisiones durante el partido.

"Ancelotti tiene un planteamiento táctico defensivo: no sale al ataque. Toda nuestra generación ‌siempre jugó al ataque, marcando goles, controlando el balón", dijo Bruno Rangel, publicista.

Ancelotti, que asumió el mando de Brasil hace poco más de un año, tendrá otra oportunidad de ganar el trofeo dentro de cuatro años después de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunciara ‌en mayo que había renovado su contrato.

Hasta entonces, sin embargo, es probable que persistan las dudas sobre si el laureado técnico es la ‌persona adecuada para ⁠dirigir a la selección nacional.

"No estoy de acuerdo con renovarle el contrato para el próximo Mundial. Tenemos que ​rescindir el contrato y dejarlo ir", dijo Rangel.

Con información de Reuters