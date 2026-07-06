Inglaterra sale airosa de la dura prueba del Azteca y se presenta como clara aspirante al Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Inglaterra

Si Inglaterra ​gana el Mundial, es posible que recuerde la noche del domingo en el Estadio Azteca como el momento en el que demostró que era posible.

Impulsada por dos goles de Jude Bellingham y un ‌penalti transformado por el capitán Harry Kane, ‌Inglaterra superó una de las pruebas más duras que puede ofrecer el torneo con una emocionante victoria por 3-2, con solo 10 jugadores, sobre la coanfitriona México.

Superaron el desafío de la altitud, acallaron a un público que parecía sacudir los cimientos de hormigón del estadio y acabaron con el aura de invencibilidad de México en una fortaleza donde las derrotas han sido prácticamente inexistentes durante décadas.

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Y cuando el partido se sumió en el caos, encontraron otra forma de ganar.

Reducida a 10 hombres, con el público del Azteca oliendo a sangre, Inglaterra se vio obligada ​a una desesperada acción de ⁠retaguardia. México atacó en oleadas, sitiando la portería inglesa.

Pero todos los jugadores de blanco se atrincheraron, corrieron, bloquearon ‌y lucharon con uñas y dientes.

Bellingham fue el símbolo de la garra de Inglaterra. Artífice ⁠de la victoria con dos goles, se lanzó para despejar ⁠sobre la línea lo que parecía un gol seguro de México al final de la primera parte.

Kane aportó la sangre fría desde el punto de penalti. Declan Rice caminó por la cuerda floja disciplinaria durante la mayor parte ⁠del partido con una tarjeta amarilla, mientras que el portero Jordan Pickford cuajó una de las ​mejores actuaciones de su carrera con la selección inglesa, realizando una serie de ‌paradas espectaculares.

"No puedo expresarlo con palabras ahora mismo… los goles, ‌el penalti en contra, el penalti a favor, la tarjeta roja", dijo Bellingham. "Ha sido un partido ⁠caótico".

"Fue una actuación de toda la plantilla. Daba la sensación de que éramos 26 jugadores. Cada vez que despejábamos el balón, cuando Dan Burn (que entró como suplente en los últimos minutos) se lanzaba de cabeza a por el balón y lo despejaba hacia el otro extremo del campo, se veía a todos los suplentes en la banda ​de pie, a ‌todo el cuerpo técnico y a nuestra afición animándonos en el estadio".

No hay que subestimar la magnitud del reto.

PRUEBA DE ALTITUD

Ganar un partido de eliminatoria del Mundial contra una selección mexicana que había ganado sus cuatro partidos sin encajar ningún gol ya era de por sí una tarea abrumadora. Hacerlo a 2.200 metros sobre el nivel del mar, a una altitud que te deja sin ⁠aliento, y frente a un equipo respaldado por uno de los públicos más intimidantes del fútbol, hizo que la tarea fuera exponencialmente más difícil.

Desde su inauguración en 1966, el Azteca solo había sido testigo de dos derrotas de México en 89 partidos internacionales oficiales de la selección absoluta.

Los rivales solían desmoronarse bajo el peso de la historia, el ruido y las expectativas, pero Inglaterra no lo hizo. Se convirtió en el primer equipo en infligir a México una derrota en un Mundial en el Azteca, aguantando 11 angustiosos minutos de tiempo añadido que habrían acabado con muchos equipos menos sólidos.

Al ‌sonar el pitido final, parecía algo más que una plaza en cuartos de final. Parecía el tipo de victoria que convence a un equipo de que puede ganar el torneo.

"Es lo que siempre les digo: este equipo… va en serio. Cuando las cosas se ponen difíciles, nunca se rinden, nunca pierden la fe", dijo el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. "Ha sido un paso más".

Cuando por fin terminaron los más de 100 minutos de intensidad, ansiedad y lucha por ‌la supervivencia, los aficionados ingleses —cuyos gritos habían quedado ahogados durante largos ratos por el mar de rojo y verde— se agolparon junto al terreno de juego para entonar a todo pulmón "Wonderwall", de Oasis, junto a los jugadores, que permanecían con los ‌brazos entrelazados.

La canción convirtió el ⁠estadio, que hasta entonces había sido abrumadoramente mexicano, en una celebración del espíritu de resistencia inglés.

Inglaterra se enfrentará ahora a Noruega en los cuartos de final, el sábado en Miami.

"Noruega", ​reflexionó Tuchel. "Tenemos que asimilar esto. Esto es el Azteca, es México. Ha sido un partido de locos, de locos. Lo hemos dado todo ahí fuera, todos y cada uno de nosotros. Así que tienen que asimilarlo y ahora hay que seguir adelante a toda máquina".

Con información de Reuters