Inglaterra pasa a cuartos de final del Mundial tras eliminar a México en su casa con doblete de Bellingham

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Inglaterra

Inglaterra ​clasificó el domingo a los cuartos de final del Mundial tras vencer 3-2, con un hombre menos, a la selección mexicana en su casa con un doblete de ‌Jude Bellingham y otro tanto de Harry ‌Kane en un vibrante partido disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

En los cuartos de final, Inglaterra enfrentará el sábado a Noruega, que más temprano eliminó a Brasil con un triunfo de 2-1.

El partido, que se retrasó una hora por condiciones meteorológicas adversas en el Estadio Azteca, inició muy parejo y con las dos selecciones tratando de imponer condiciones.

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México, alentado por los más de 81,000 aficionados, empezó a tomar el control del encuentro, y tuvo la primera ​oportunidad a los 15 minutos ⁠con un remate de cabeza de Raúl Jiménez que desvió el portero Jordan Pickford en ‌la parte baja del poste izquierdo.

A pesar del dominio y control que imponía ⁠México, Inglaterra se adelantó a los 36 minutos cuando ⁠Bellingham se lanzó de frente para rematar con la cabeza un centro enviado por Bukayo Saka en una jugada que inició Pickford al despejar el balón hacia Declan Rice, quien avanzó varios ⁠metros antes de ceder el balón a Saka.

Dos minutos después, Bellingham metió su doblete ​al puntear el balón frente a la portería de Raúl Rangel ‌tras recibir un pase de Kane después de ‌que México perdió el balón en la media cancha.

Los goles enmudecieron a los aficionados que llenaron ⁠el Estadio Azteca, pero México reaccionó de manera instantánea y descontó a los 42 minutos con un potente disparo de Julián Quiñones en el centro del área tras un rechace defensivo de Ezri Konsa.

Con su gol, el delantero mexicano empató a Javier "Chicharito" Hernández y a Luis "El Matador" ​Hernández como los ‌máximos anotadores mexicano en los Mundiales con cuatro cada uno. El "Chicharito" anotó dos en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014 y otro en Rusia 2018, mientras que "El Matador" anotó sus cuatro tantos en Francia 1998.

Los aficionados se volvieron a encender y a apoyar a México que estuvo cerca de empatar en tiempo de reposición de la ⁠primera parte con dos remates de Jiménez. Uno salió cerca del poste izquierdo y el otro lo desvió Pickford antes de que el balón se metiera por el ángulo derecho.

Para la segunda parte, Inglaterra salió más dominante y estuvo cerca de anotar el tercer gol a los 49 minutos con un disparo de Nico O'Reilly que impactó el poste izquierdo.

La situación para Inglaterra se complicó a los 54 minutos con la expulsión de Jarell Quansah, quien vio la tarjeta roja después de que el árbitro ‌revisó en el VAR la jugada en la que el zaguero inglés cometió una fuerte falta a Jesús Gallardo.

A pesar del hombre menos, Inglaterra anotó el tercer gol a los 60 minutos por la vía del tiro penal que anotó Kane con un potente disparo que entró por el lado derecho de la portería. El árbitro marcó la pena máxima después de que Rangel derribó dentro ‌del área a Anthony Gordon.

México volvió a descontar a los 69 minutos con un tiro penal que anotó Jiménez. El árbitro decretó la falta después de que Kane impactó el pie de Brian Gutiérrez cuando ambos ‌jugadores disputaban el balón ⁠dentro del área.

En el tiempo restante del partido, México echó para atrás a los ingleses en busca del empate que llevaría a la prórroga. Pero a ​pesar de todos los inumerables centros enviados al área, los disparos de media distancia y los 11 minutos de reposición, no lograron la hazaña, quedándose a un paso de los cuartos de final, fase que no alcanza desde hace 40 años.

Con información de Reuters