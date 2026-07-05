Los tres hijos del líder iraní asesinado Jamenei acuden al funeral, pero no el sucesor

Ceremonia de despedida del fallecido Líder Supremo de Irán, Ali Jamenei.

Los tres hijos del líder ​iraní asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, rezaron el domingo junto a su ataúd y a los de otros cuatro familiares, pero Mojtaba, el hijo que le sucedió como líder supremo de Irán, no hizo acto de presencia.

La televisión estatal mostró a Mostafa, Meysam y ‌Masoud Jamenei rezando junto a los ataúdes expuestos en el ‌amplio patio de la Gran Mosalla del Imán Jomeini de Teherán, un extenso complejo religioso.

Su padre, junto con otros miembros de la familia, murió en un ataque aéreo cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán el 28 de febrero.

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El conflicto, que se prolongó durante varias semanas antes de que las partes alcanzaran un frágil alto el fuego, ha causado muerte y destrucción en toda la región y ha mantenido en el poder al gobierno teocrático de Irán, respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En una muestra de devoción pública hacia el Estado y de fervor revolucionario, la República Islámica está organizando una semana de procesiones fúnebres masivas en honor a Jamenei, lo que incluye el traslado de ​sus restos a lugares de culto chiítas ⁠en el vecino Irak.

Tras un día de velatorio en el interior, para que pudieran visitarlo altos dirigentes iraníes y funcionarios extranjeros, el féretro ‌de Jamenei se expuso al aire libre el sábado bajo una cubierta de cristal, junto con los de su ⁠hija, su yerno, su nuera y su nieta de 14 meses.

El domingo, decenas de ⁠miles de dolientes más, entre ellos soldados, estudiantes de seminario y ciudadanos de a pie, se congregaron en la Mosalla para presentar sus respetos a Jamenei y a su familia, ondeando banderas con lemas que prometían venganza contra Estados Unidos e Israel.

Otros rezaron al unísono en el complejo que ⁠lleva el nombre del primer líder supremo de Irán, Jomeini, a quien Jamenei sucedió en 1989.

NO SE HA VISTO A MOJTABA

Todavía ​no se ha visto en público ni se ha difundido ninguna imagen de Mojtaba quien, según se dice, ‌resultó herido en el ataque que acabó con la vida de ‌su padre y del resto de los miembros de su familia el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon objetivos ⁠iraníes al inicio de la guerra.

El rostro de Mojtaba Jamenei quedó desfigurado y sufrió una lesión grave en una o ambas piernas, según informaron a Reuters personas cercanas a su círculo más íntimo.

Una doliente, decepcionada, dijo que había esperado ver al nuevo líder supremo durante los actos fúnebres.

"Hasta el último momento, antes de que comenzara la oración, no dejé de decir a quienes me rodeaban que esperaba que viniera él mismo (Mojtaba Jamenei). Ese era ​nuestro único deseo", declaró ‌una joven maquillada y con gafas de sol a la agencia de noticias semioficial Tasnim en una entrevista.

Un alto el fuego ha suspendido la guerra, que ya duraba cuatro meses, en virtud de un acuerdo con Washington que, según las autoridades iraníes, acabará reportando enormes beneficios económicos, en consonancia con lo que describen como una victoria sobre una superpotencia.

Durante la guerra murieron más de 3.000 personas, entre ellas muchos de los políticos y mandos militares de más alto rango de Irán. Se destruyeron bases militares ⁠y grandes proyectos de infraestructura, lo que provocó daños por valor de miles de millones de dólares.

Sin embargo, Irán logró atacar con éxito las bases estadounidenses en la región, infligió un duro golpe a los países árabes del Golfo que las acogen y reafirmó su control sobre el estrecho de Ormuz, lo que provocó un repunte de los precios mundiales de la energía algo que, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le llevó a acelerar los esfuerzos por alcanzar la paz.

El acuerdo provisional alcanzado el mes pasado incluye el desbloqueo de miles de millones de dólares en activos iraníes retenidos en el extranjero, así como exenciones de las sanciones financieras que habían puesto de rodillas a la economía iraní.

Trump declaró al sitio web de noticias Axios que las negociaciones ‌de paz se habían suspendido durante una semana debido a los actos relacionados con el funeral.

El domingo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, rezaron junto a los ataúdes. Se vio a Masoud Jamenei llorando y secándose las lágrimas con una keffiyeh —el pañuelo a cuadros que en Irán simboliza los ideales revolucionarios militantes y la solidaridad con los palestinos— mientras un imán recitaba las oraciones fúnebres.

IRANÍES ACUDEN EN MASA AL CENTRO DE TEHERÁN

Multitudes de iraníes, muchos de ellos llorando y algunos golpeándose el pecho, han abarrotado la Mosalla, incluso durante la noche. La red de metro ‌iraní informó de que había registrado 7 millones de viajes desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo, a medida que la gente acudía en masa al centro.

Tras lo que las autoridades anuncian como una procesión masiva en el centro de Teherán el lunes, los restos mortales serán trasladados a la ‌ciudad teológica de Qom, centro de la ⁠jerarquía chiíta de Irán, para las ceremonias del martes.

Desde allí, el cuerpo será trasladado en avión a Irak para las ceremonias que tendrán lugar el miércoles en las ciudades santas chiitas de Nayaf y Kerbala. Regresará a Irán el ​jueves para otra procesión en Mashhad, donde será enterrado cerca de la tumba de otro de los imanes chiitas medievales.

Las autoridades tienen previsto movilizar a millones de personas para las grandes procesiones de los próximos días, ofreciendo transporte, comida y alojamiento.

Con información de Reuters