Cómo es la dieta de Lionel Messi a los 39 años: así come el crack de la Selección Argentina

Lionel Messi.

Con 39 años y un nuevo Mundial como protagonista, Lionel Messi rompe récords y alimenta una carrera que parece no tener fecha de vencimiento. El capitán de la Selección argentina volvió a demostrar que la edad no es un límite y es el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos, una marca que confirma su vigencia en la élite del fútbol.

Si bien el talento del rosarino es un atributo imposible de replicar, detrás de cada actuación sobresaliente existe un trabajo silencioso que combina entrenamiento, descanso y una alimentación diseñada específicamente para responder a las exigencias del alto rendimiento. En ese aspecto, su nutricionista Ismael Galancho reveló cómo es la dieta que acompaña a Messi y cuál es el verdadero secreto de su estado físico.

La alimentación de Lionel Messi: productos frescos y planificación al detalle

Lejos de las recetas milagrosas o los suplementos mágicos, la dieta de Messi se basa en una premisa mucho más simple: una planificación precisa adaptada a sus necesidades físicas.

En una entrevista con La Vanguardia, Garnacho explicó que los futbolistas de élite comen "alimentos normales", aunque con una diferencia clave: prácticamente todas las comidas están pesadas y la hidratación se controla con extrema precisión.

El especialista, que trabaja de manera remota junto al capitán argentino, diseña la alimentación a partir de datos de rendimiento obtenidos mediante GPS y análisis clínicos completos. Esa información le permite ajustar cada comida según la carga física y las necesidades del organismo.

Si bien no detalló un menú específico, sí explicó que la base de la alimentación incluye:

Frutas.

Verduras.

Legumbres.

Carnes magras.

Pescados.

Tubérculos.

Alimentos frescos y poco procesados.

Además, aclaró que existe margen para disfrutar alguna comida fuera del plan sin que eso represente un problema, siempre que la disciplina predomine en el día a día.

"No hay brebajes mágicos": el verdadero secreto detrás del rendimiento de Messi

Galancho también buscó derribar uno de los mitos más instalados alrededor del deporte de alto rendimiento: la existencia de alimentos o suplementos capaces de transformar a un futbolista.

"No hay brebajes mágicos. Solo ciencia, evidencia y precisión", aseguró el nutricionista al explicar que cada decisión alimentaria responde a datos objetivos y no a modas o fórmulas extraordinarias.

Lionel Messi.

En otra entrevista, durante el ciclo La Fórmula del Éxito, insistió en la misma idea y remarcó que el éxito del rosarino no depende exclusivamente de lo que come.

"Leo seguiría siendo el mejor del mundo aunque comiese pizzas y hamburguesas todos los días", afirmó para destacar que el talento natural del futbolista es un factor imposible de fabricar mediante la alimentación.

Sin embargo, aclaró que la nutrición sí permite potenciar ese talento y sostener el nivel competitivo durante muchos años. La clave, explicó, está en la combinación entre planificación, monitoreo constante y una disciplina que Messi cumple con notable compromiso.

Por qué la dieta es una pieza clave en la longevidad deportiva de Messi

La carrera de Messi se convirtió en un caso de estudio dentro del deporte de alto rendimiento. Si bien muchos futbolistas comienzan a reducir su participación cerca de los 35 años, el capitán argentino es determinante en los escenarios más exigentes del planeta.

Especialistas en medicina deportiva coinciden en que la longevidad competitiva depende de múltiples factores: entrenamiento, descanso, recuperación muscular, genética y alimentación. Ninguno por sí solo explica el rendimiento, pero todos trabajan de manera complementaria.

En el caso de Messi, la nutrición no creó su talento, pero sí contribuye a que su físico acompañe una capacidad futbolística única. La combinación entre hábitos saludables, seguimiento profesional y constancia le permite seguir compitiendo al máximo nivel cuando está cerca de cumplir 39 años.