Antonelli, líder de la F1, adelanta a Hamilton y se lleva su primera victoria en una carrera sprint

Gran Premio de Gran Bretaña

Kimi Antonelli adelantó a toda velocidad al favorito local, Lewis Hamilton, para hacerse con la primera victoria de su carrera en el sprint del Gran Premio ‌de Gran Bretaña celebrado el sábado ‌y ampliar a 43 puntos su ventaja sobre su compañero de Mercedes, George Russell, en la clasificación de Fórmula 1.

Hamilton, de Ferrari, salió desde la pole, pero el siete veces campeón del mundo tuvo que conformarse con el segundo puesto, a 2,7 segundos del líder, después de que Antonelli utilizara el "modo adelantamiento" para superarlo en la recta del Hangar —una maniobra que hizo parecer tan fácil como adelantar a un coche rezagado— en la octava de ​las 17 vueltas.

En campo ⁠abierto, Antonelli se distanció y corrió sin problemas hasta la meta, sin que Hamilton ‌pudiera hacer nada al respecto en el tiempo que quedaba.

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"Lo ha controlado ⁠todo de principio a fin", dijo el ingeniero de ⁠carrera de Antonelli, Peter 'Bono' Bonnington, por la radio del equipo al pasar la bandera a cuadros, mientras Antonelli se convertía también, con 19 años, en el ganador más joven de ⁠la historia de una carrera sprint.

NORRIS RESISTE EL ATAQUE DE RUSSELL, CONSIGUE TERCER ​PUESTO

El campeón del mundo de McLaren, Lando Norris, terminó tercero tras ‌salir desde la sexta posición, realizando una ‌salida fulgurante y resistiendo luego el ataque final de Russell.

Russell, que comenzó la temporada ⁠como favorito al título pero ha quedado eclipsado por su compañero de equipo —mientras Antonelli acumulaba la impresionante racha de cinco victorias consecutivas—, terminó cuarto en un Silverstone azotado por el viento.

"Ha sido una carrera difícil para mantener a los Mercedes detrás", declaró Hamilton tras ​saludar al público.

"Ya ‌dije ayer que eso podría pasar y, obviamente, con el viento que hacía hoy, un fuerte, fuerte viento en contra en la recta trasera, me adelantó volando".

El sábado se disputó la cuarta carrera sprint de la temporada y Hamilton se convirtió en el primer piloto de este año en no convertir la ⁠pole en victoria en el formato de 100 km.

Con un máximo de ocho puntos por cada victoria en una carrera sprint, Antonelli suma ahora 179 puntos, frente a los 136 de Russell y los 132 del siete veces campeón del mundo Hamilton.

"Las primeras diez vueltas con Lewis fueron muy divertidas. Los dos estábamos apretando al máximo", afirmó Antonelli, que se había quedado a solo 0,011 segundos de la pole y había disputado el liderato a Hamilton cuando rodaron en paralelo ‌en la primera curva.

"Al salir de la curva cuatro estaba muy cerca, así que me puse a su altura en Brooklands, pero él utilizó el turbo, así que decidí esperar. Al entrar en Stowe lo di todo y entonces pude adelantarle".

Norris se adelantó a Antonelli en la primera vuelta, pero la maniobra duró poco, ya que el italiano recuperó la posición y esperó ‌el momento adecuado para adelantar a Hamilton.

"Una buena carrera y una buena lucha, sobre todo en las primeras vueltas con el Red Bull y con Mercedes", afirmó Norris, quien en un momento ‌dado pareció mostrarse descontento ⁠con su equipo por radio al instarles a "hacerlo bien de una vez por todas".

Charles Leclerc, de Ferrari, quedó quinto, y el cuatro veces campeón ​del mundo de Red Bull, Max Verstappen, sexto, tras salir tercero en la parrilla. Oscar Piastri, de McLaren, fue séptimo, y Liam Lawson, de Racing Bulls, se llevó el último punto al terminar octavo.

Con información de Reuters