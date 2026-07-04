Karina Milei y Martín Menem lanzan la Escuela de Dirigente de LLA en Misiones

Karina Milei junto a Martín Menem lanzarán este sábado en Posadas, Misiones, la Escuela de Dirigentes de LLA.

"Se trata de un espacio pensado para la formación política, institucional y técnica de los nuevos cuadros de la provincia", informaron desde el partido en un comunicado. En el mismo, confirmaron también la presencia de Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones y legislador provincial; y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber.

"El foco está puesto en consolidar la estructura partidaria, potenciar nuevos liderazgos y seguir llevando la antorcha de la libertad a cada rincón de la Argentina", sumaron sobre el lanzamiento. Posteriormente, Karina Milei tendrá una reunión con dirigentes locales.