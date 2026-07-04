Luego de la escandalosa salida de Manuel Adorni del gobierno nacional, La Libertad Avanza lanzará este sábado su Escuela de Dirigentes LLA Misiones con la presencia nada menos que de Karina Milei y Martín Menem. Después, la Secretaria de Presidencia liderará un encuentro con dirigentes locales. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Karina Milei y Martín Menem lanzan la Escuela de Dirigente de LLA en Misiones
La Secretaria de Presidencia y el presidente del Congreso participarán en Misiones de la apertura de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza y luego se reunirán con dirigentes locales.
Hace 25 minutos
Karina lanza la Escuela de Dirigentes de LLA en Misiones
Karina Milei junto a Martín Menem lanzarán este sábado en Posadas, Misiones, la Escuela de Dirigentes de LLA.
"Se trata de un espacio pensado para la formación política, institucional y técnica de los nuevos cuadros de la provincia", informaron desde el partido en un comunicado. En el mismo, confirmaron también la presencia de Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones y legislador provincial; y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber.
"El foco está puesto en consolidar la estructura partidaria, potenciar nuevos liderazgos y seguir llevando la antorcha de la libertad a cada rincón de la Argentina", sumaron sobre el lanzamiento. Posteriormente, Karina Milei tendrá una reunión con dirigentes locales.
Hace 1 hora
$LIBRA: en un gesto a Milei, el juez Martínez de Giorgi apartó a las querellas del caso
Es una decisión de fuerte impacto que favorece directamente al presidente Javier Milei y al resto de los investigados en la criptoestafa $LIBRA. El magistrado, cuya esposa Ana Juan fue recientemente propuesta como jueza por el jefe de Estado, hizo lugar a un planteo del trader Mauricio Novelli. Con esta decisión solo quedará como acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien viene frenando el avance del caso desde su inicio.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó este viernes a las querellas del caso $LIBRA. Es una decisión de fuerte impacto que favorece directamente al presidente Javier Milei y al resto de los investigados en la criptoestafa. El magistrado, cuya esposa Ana Juan fue recientemente propuesta como jueza por el jefe de Estado, hizo lugar a un planteo del trader Mauricio Novelli. Con esta medida solo quedará como acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien viene frenando el avance del caso desde su inicio.
Hace 1 hora
Milei acelera la privatización del Correo: 300 cierres, despidos y pueblos desconectados
El Ejecutivo profundiza el ajuste en el Correo Argentino con el cierre de 300 sucursales, 6 mil retiros voluntarios y una oferta salarial rechazada por el gremio. Denuncian un plan de vaciamiento para avanzar con la privatización y alertan que decenas de pueblos ya quedaron sin servicio postal.
El Gobierno avanza con el desguace del Correo Argentino con el objetivo final de su privatización. Los cierres de sucursales se cuentan de a cientos, los retiros voluntarios de a miles, las paritarias son a la baja con salarios inferiores a los 900.000 pesos y todos los meses se conocen nuevas ciudades que quedan desconectadas de la red federal de entregas.
Hace 1 hora
La campaña Milei 2027, la economía según Menem y la apuesta a un cambio de clima
El Gobierno busca correr la corrupción y la microeconomía de la campaña del año próximo. El presidente de la cámara de Diputados dio una pista. En Casa Rosada ya saben que es imposible que Milei gane en primera vuelta.
El Gobierno ya diseña la campaña "Milei 2027" de cara a intentar lograr la reelección del Presidente. Apenas terminada la "crisis Adorni" con la asunción de Diego Santilli comenzó a instalarse la posibilidad del segundo mandato del libertario. ¿Por miedo a que crezca otra opción de la ultraderecha en estos meses? ¿Un mensaje al círculo rojo? ¿O a Mauricio Macri?
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"Que no ejemplifiquen conmigo": cuatro meses preso por protestar
Milton Tolomeo fue detenido después de la sanción de la llamada Ley de Modernización Laboral. Lleva cuatro meses con prisión preventiva mientras la Justicia aún discute qué juzgado debe intervenir en su causa y el fiscal Stornelli se empeña en acusarlo por terrorismo a pedido de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Su defensa denuncia su carácter de preso político, otro caso de criminalización de la protesta social.
Hace 19 horas
El FMI presiona por cambios en el BCRA y se reabre el debate sobre el rol del organismo
Milei confirmó que impulsará una reforma de la Carta Orgánica del BCRA para limitar su capacidad de asistir al Tesoro y fortalecer su independencia. La iniciativa coincide con uno de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
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Cortes de GNC en el interior: la ola de frío volvió a exponer las fallas del sistema
Aunque el Gobierno sostuvo que el abastecimiento residencial está garantizado y relativizó el alcance de los cortes, cámaras empresarias, gremios e industrias volvieron a señalar que el problema excede la demanda extraordinaria y refleja la falta de inversiones en transporte de gas.
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Caen las ventas de maquinaria agrícola pese a buena campaña y expectativas del campo
Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras retrocedieron 5,1% interanual en junio y acumulan una baja de 1,9% en el primer semestre. La caída se produce mientras la producción agrícola muestra una recuperación respecto del año pasado y las estimaciones de cosecha y exportaciones mejoraron.
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Tras la salida de Adorni, la mitad de la población cree que habrá otro caso de corrupción
1 de cada 2 argentinos considera que el caso Adorni es la punta del iceberg de posibles nuevos escándalos de corrupción entre las filas del Gobierno y cree que es "muy probable" que haya otro caso en lo que queda del año.
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Luego del escándalo con la nota a Milei, Viale le chupa las medias el nuevo vocero
Tras la polémica por la entrevista editada con el Presidente durante el escándalo de $LIBRA, el conductor volvió a quedar en el centro de las críticas al difundir una imagen del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en un gesto que reavivó el debate sobre su vínculo con el Gobierno.
El conductor volvió a mostrar su cercanía con el gobierno libertario.
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Quién es Vito Quiles, el influencer español que dice que Milei quiere "protegerlo"
El influencer y agitador político español Vito Quiles es buscado por la Justicia española por causas que enfrenta en su país. El activista asegura que Milei le ofreció protección.
10:34 | 03/07/2026
Exfuncionario de Milei y Macri, denunciado por inventar fallos
Se trata de Omar Yasín, primer secretario de Trabajo libertario y actual miembro de la intervención judicial de la UOM, acusado junto a otro exfuncionario de Cambiemos, Horacio Pitrau, por supuestamente citar sentencias inexistentes. Ambos se postulan para jueces del Trabajo y fueron denunciados ante el Colegio de Abogados.
10:11 | 03/07/2026
Peajes en todas las rutas: avanza la privatización del sistema vial nacional
El Gobierno preseleccionó a las empresas que competirán por la concesión de rutas en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.
07:48 | 03/07/2026
Milei eliminó el Ministerio del Interior y empoderó Santilli para presionar al Congreso
El Presidente transfirió todas las competencias de Interior a la Jefatura de Gabinete. El flamante ministro coordinador concentrará la relación con las provincias, la negociación con el Congreso y el manejo de áreas estratégicas.
07:30 | 03/07/2026
Tras renuncia de Adorni, el Gobierno relanza la mesa política con Karina Milei y Santilli
Tras semanas de tensión y parálisis por el escándalo Adorni, habrá una nueva reunión de la mesa política bajo el control de Karina Milei. Será el debut de Diego Santlli como jefe de Gabinete.
00:05 | 03/07/2026
Por qué la caída de los salarios es clave en el plan de Milei
Un informe del Banco Provincia muestra que los ingresos reales cayeron 6% desde 2023. No solo influyen las paritarias por debajo de la inflación. También que se destruyen empleos bien pagos y se crean puestos con baja remuneración.