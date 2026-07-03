Descubren en Reino Unido ejemplar "extremadamente raro" de la Declaración de Independencia de EEUU

Copia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 descubierta en los Archivos Nacionales de Kew.

Un ​ejemplar "extremadamente raro" de la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue hallado en Londres, en unos archivos que contienen documentos sobre ‌la captura británica de un ‌barco corsario estadounidense en 1776, justo cuando el país norteamericano celebra su 250 aniversario.

El texto, famoso por su lema "vida, libertad y la búsqueda de la felicidad", figuraba en los registros del siglo XVIII simplemente como "otro documento", pero en mayo un voluntario de los Archivos Nacionales británicos lo examinó con mayor detenimiento.

"Descubrir y manipular un documento histórico tan significativo ​ha sido emocionante, ⁠sobre todo en este importante año de aniversario", afirmó Michael Scurr, ‌el voluntario que lo encontró mientras trabajaba en un ⁠proyecto de catalogación.

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La noticia del hallazgo se ⁠publicó el viernes, un día antes de que Estados Unidos celebre el 250 aniversario de su Declaración de Independencia de Reino Unido, cuando millones ⁠de estadounidenses disfrutarán de barbacoas y exhibirán la bandera de ​baras y estrellas frente a sus hogares.

El Congreso ‌aprobó la declaración el 4 de ‌julio de 1776 y, a medida que el espíritu revolucionario se ⁠extendía por las colonias americanas, los impresores que apoyaban la causa se apresuraron a reproducirla y a difundir lo más ampliamente posible el documento fundacional del nuevo país.

El ejemplar hallado en Londres se imprimió ​en Exeter, Nuevo ‌Hampshire, a mediados de julio de 1776 y es la undécima copia conservada de las denominadas "Declaraciones de Exeter", así como la primera que se ha encontrado fuera de Estados Unidos.

Eleazer Johnson, capitán del barco Dalton, se hizo con un ejemplar ⁠unos meses más tarde, ese mismo año, antes de zarpar hacia el Atlántico con la misión de intentar capturar buques británicos, quizá con la esperanza de que el texto inspirara a su tripulación a luchar por el nuevo país.

No obstante, el 24 de diciembre de 1776, frente a las costas de Portugal, la Marina Real capturó al Dalton y lo llevó, junto ‌con su contenido, a Plymouth, en el suroeste de Inglaterra.

Los Archivos Nacionales afirmaron que el documento es la única copia conocida de la declaración obtenida mediante una acción militar.

Según la burocracia de la Inglaterra de finales del siglo XVIII, todos los capitanes británicos tenían que presentar los documentos ‌de un barco capturado a las autoridades para poder reclamar su parte del botín.

Dado que los británicos capturaron 3.600 barcos durante la Guerra de Independencia de ‌los Estados Unidos, ⁠los Archivos Nacionales ofrecen un amplio y fértil terreno de investigación para los historiadores.

"Gracias a los trámites burocráticos de ​la guerra (…) podemos presentar una historia de fondo inusualmente rica que la mayoría de las declaraciones conservadas no tienen", afirmó Graham Moore, conservador de los Archivos Nacionales.

Con información de Reuters