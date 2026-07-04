Así es la casa de Lamine Yamal en Barcelona: las fotos

Lamine Yamal eligió una lujosa residencia en Esplugues de Llobregat, una de las zonas más exclusivas del área metropolitana de Barcelona.

La nueva residencia de Lamine Yamal refleja el vertiginoso crecimiento que experimentó el joven futbolista en los últimos años. El extremo del FC Barcelona dejó atrás su hogar de adolescencia para instalarse en una exclusiva mansión en las afueras de la ciudad, una propiedad que combina privacidad, diseño moderno y múltiples comodidades.

Dónde está ubicada la casa de Lamine Yamal

El ascenso de Lamine Yamal como una de las grandes figuras del fútbol europeo también se vio reflejado en su vida personal. A finales del año pasado, el jugador decidió mudarse a una lujosa vivienda situada en Esplugues de Llobregat, una de las zonas residenciales más exclusivas de Barcelona.

La propiedad se encuentra en un entorno elegido por numerosas personalidades debido a la tranquilidad y la privacidad que ofrece. Rodeada de amplios espacios verdes y alejada del movimiento del centro urbano, la mansión fue pensada para resguardar la intimidad del futbolista frente a la creciente exposición mediática que acompaña su carrera.

En el documental Denominación de origen, estrenado por RTVE y centrado en el recorrido de la selección española tras la Eurocopa, el delantero habló sobre los cambios que implicó la fama a una edad temprana y reconoció que ya no puede llevar la vida habitual de un joven de 18 años.

Cómo es la mansión donde vive Lamine Yamal

La primera gran residencia de Lamine Yamal tiene una superficie de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas principales y dos niveles subterráneos donde se ubican el garaje y una bodega privada.

La vivienda está valuada en alrededor de 11 millones de euros y fue diseñada para garantizar un alto nivel de seguridad y privacidad. Antes de convertirse en el hogar del joven futbolista, la mansión también fue habitada por Gerard Piqué junto a Shakira y sus hijos.

Actualmente, Yamal comparte la propiedad con algunos amigos y personas de máxima confianza, un círculo cercano que lo acompaña en esta nueva etapa de su carrera profesional.

El diseño y los lujos de la casa de Lamine Yamal

Uno de los principales atractivos de la residencia es su arquitectura. La mansión presenta un estilo modernista con rasgos minimalistas, donde predominan los ambientes abiertos, las líneas limpias y los grandes ventanales que permiten el ingreso de abundante luz natural.

El proyecto fue desarrollado por la arquitecta Mireia Admetller, quien priorizó la integración entre los espacios interiores y exteriores sin resignar exclusividad ni confort.

Entre las comodidades más destacadas sobresale una amplia zona de piscinas, una de ellas equipada con una cascada, además de jardines y sectores especialmente pensados para el descanso y el entretenimiento.

La mansión, valuada en millones de euros, cuenta con más de 3.800 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles.

Una propiedad pensada para el deporte y la privacidad

Más allá del lujo, la casa también responde a las necesidades deportivas de Lamine Yamal, quien continúa entrenando incluso fuera de las instalaciones del FC Barcelona.

La mansión dispone de un gimnasio privado completamente equipado y espacios destinados a la actividad física. También cuenta con canchas donde el futbolista suele jugar al fútbol y al pádel junto a sus amigos durante sus momentos libres.

La combinación entre privacidad, amplitud y equipamiento convierte a esta residencia en un lugar ideal para una de las mayores promesas del fútbol mundial. Mientras continúa consolidándose como una de las figuras del FC Barcelona y de la selección española, la propiedad representa el cambio de vida que acompañó su meteórico crecimiento deportivo y mediático.