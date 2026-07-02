Cómo se conocieron Lamine Yamal y su novia Inés García: así es su historia de amor

Inés García explicó que conoció a Lamine Yamal a través de las redes sociales, desmintiendo la versión que aseguraba que el primer encuentro había sido en una tienda.

El presente futbolístico de Lamine Yamal también despertó un fuerte interés por su vida personal. En los últimos meses, Inés García comenzó a ganar protagonismo tras acompañar al delantero durante distintas competencias internacionales y revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre el inicio de su relación.

Cómo se conocieron Lamine Yamal e Inés García

Durante varias semanas circularon diferentes versiones sobre el comienzo del romance entre Lamine Yamal e Inés García. Una de las más difundidas aseguraba que el futbolista había conocido a la influencer en una tienda, luego de ayudarla cuando una tarjeta bancaria no funcionaba.

Sin embargo, fue la propia creadora de contenido quien decidió aclarar cómo nació realmente la historia de amor. Mientras viajaba hacia Los Ángeles para acompañar al jugador durante el Mundial, compartió un video en sus redes sociales en el que explicó el origen del vínculo y desmintió los rumores.

Según relató, el primer contacto no ocurrió de manera casual, sino a través de las redes sociales. De esa manera, puso fin a las especulaciones que habían alimentado distintos usuarios y medios durante los últimos meses.

La verdadera historia de amor entre Lamine Yamal e Inés García

En el video publicado durante su viaje, Inés García explicó que la relación comenzó mucho antes de que ambos aparecieran juntos públicamente.

La influencer aseguró: "O sea, ya mucho más tiempo de lo que la gente se cree, mucho más. O sea, a mí me empezaron a ver con él cuando fuimos a Grecia, unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a Lamine desde hace mucho, mucho más. Bastantes más meses de los que la gente se cree hasta el día de hoy".

Con esas declaraciones dejó en claro que el romance no surgió poco antes de que trascendieran las primeras imágenes de la pareja, sino que ambos mantenían contacto desde hacía varios meses. Antes de revelar esa información, García también advirtió a sus seguidores que no esperaran "una historia de amor perfecta y loca", en referencia a las versiones que circulaban en internet sobre el supuesto inicio de la relación.

Una relación que creció poco a poco

Además de explicar cómo conoció a Lamine Yamal, Inés García contó que el vínculo avanzó de forma gradual y sin apresurarse.

La influencer reveló que durante mucho tiempo ambos mantuvieron conversaciones antes de verse por primera vez en persona, lo que permitió construir una relación sólida antes de hacerla pública.

La influencer reveló que el vínculo con el delantero comenzó varios meses antes de que la pareja apareciera junta por primera vez en público.

"Ha sido bastante lenta, pero bueno, le hemos dado tiempo a las cosas, hemos dejado que las cosas vayan bien. A su tiempo, rápido muy lento. Ha ido como ha tenido que ir, claro. Conociéndonos poco a poco, tal. También estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos. Mucho, mucho tiempo hablando y ya está", explicó la joven en el mismo video publicado en sus redes sociales.

Sus declaraciones terminaron con gran parte de las especulaciones sobre el comienzo del noviazgo y ofrecieron una versión diferente a la que había circulado durante los últimos meses.

El apoyo de Inés García durante el Mundial

Mientras Lamine Yamal concentra sus esfuerzos en la competencia internacional que se disputa en Estados Unidos, Inés García decidió viajar para acompañarlo de cerca durante el torneo.

La influencer compartió parte de esa experiencia con sus seguidores desde Los Ángeles, donde aprovechó un momento de descanso para responder preguntas sobre su vida sentimental y revelar detalles inéditos de la relación.

Aunque ambos continúan manteniendo cierta reserva sobre su intimidad, las publicaciones en redes sociales y las apariciones conjuntas despertaron un creciente interés entre los fanáticos del fútbol. Con el paso de los meses, la historia de Lamine Yamal e Inés García se convirtió en una de las relaciones más comentadas entre las jóvenes figuras del deporte europeo.