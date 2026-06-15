La historia de Lamine Yamal, el crack que sueña con llevar a España al título en el Mundial 2026

La historia de Lamine Yamal, de España y Barcelona, rumbo al Mundial 2026.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana es uno de los mejores futbolistas del mundo y comandará la ilusión de la Selección de España en el Mundial 2026. El delantero fue una de las figuras del equipo blaugrana durante las últimas dos temporadas, con apenas 18 años, y aparece como uno de los máximos candidatos para ser una de las estrellas de "La Roja" en el torneo.

Es conmovedora la historia de vida de este joven delantero picante, veloz, desequilibrante y goleador que ya asombra al planeta fútbol a pesar de su muy corta edad. Si bien suele empezar los partidos como extremo por cualquiera de las dos bandas, da la sensación de que se desempeña mejor por la derecha, a tal punto que algunos en su país lo comparan con Lionel Messi por haber surgido en La Masía también.

Lamine Yamal, la gran carta de España para ganar el Mundial 2026

El delantero llama la atención de todos por su increíble edad: a los 18 años ya es titular y una estrella tanto del conjunto "culé" como del combinado nacional, donde el DT Luis de la Fuente lo tiene como titular indiscutido. Nacido el 13 de julio de 2007 en Esplugas de Llobregat, Barcelona, se trata del jugador más joven de la historia en debutar y anotar un gol con la Selección de España (16 años y 57 días) y en la LaLiga (16 años y 87 días). Su representante es el millonario empresario portugués Jorge Mendes, reconocido en el ambiente de este deporte y que, entre otros, tuvo a Cristiano Ronaldo.

De padre marroquí (Mounir Nasroui) y madre ecuatoguineana (Sheila Ebana), el extremo​ fue criado en Rocafonda, un barrio obrero y multicultural de Mataró. Instalado en Catalunya junto a su familia a una hora de la capital en un viaje por la costa, en la categoría Pre-Benjamín, a los cuatro años y medio, ya se lo consideraba como un “pequeño Messi”: podía jugar en las tres posiciones de ataque, como mediapunta y como interior.

La historia de Lamine Yamal, la perla del Barcelona que ilusiona a España en la Eurocopa.

A los siete de edad, Lamine fue el goleador de la llamada “Liga Promises” en una categoría de “fútbol siete”. Llegó a marcar siete tantos y fue considerado el mejor jugador del torneo con verdaderas exhibiciones, más allá de que su equipo perdiera la final ante Real Madrid. En otro torneo de 2018, también llamado “Promises”, el Twitter de LaLiga lo llamó “Mini Messi” por el espectáculo que brindó. Dirigido por Oscar López, con el argentino Javier Saviola como ayudante, Xavi comenzó a convocarlo a los entrenamientos de la plantilla estelar.

Se considera que su mentor en el club fue Marc Serra, un entrenador que hizo también de consejero, padre, hermano y psicólogo en el engranaje de los juveniles azulgranas y que apareció aún más cuando el chico recibió ofertas de Bayern Múnich, Manchester City, Manchester United y Leipzig. En los festejos de los goles, Yamal suele mostrar el número 304, que corresponde a los últimos tres dígitos de su barrio Rocafonda. Luego de desempeñarse en el equipo de su barrio, pasó por Granollers y posteriormente en la Torreta, donde pudo comenzar a destacarse.

El crecimiento en la capital de Catalunya lo llevó a La Masía, el gran predio de las divisiones inferiores que le ha aportado tantos talentos a la Primera del "Barça". Desde muy pequeño, el futuro crack ya la rompía en las categorías menores y fue promovido al plantel superior por Xavi Hernández con sólo 15 años en septiembre de 2022. Si bien pasó por la Sub 15 y la Sub 16 de "La Roja", la gran exposición mediática para Yamal llegó cuando se estrenó con la Mayor en septiembre de 2023.

Cuando apenas llevaba un título conseguido con la camiseta de Barcelona, la institución de la Ciudad Condal ya "blindó" a su máxima joya con un contrato hasta el 30 de junio de 2031, con una impresionante cláusula de rescisión de 1000 millones de euros, la más alta de la historia del fútbol mundial junto con la del francés Kylian Mbappé en Real Madrid. Además de su extraordinario fútbol, fue conocido en la Argentina por aquellos que no siguen el deporte por su efímero noviazgo con Nicki Nicole, joven estrella rosarina de la música nacional.