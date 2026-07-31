River Plate volvió a quedar en el centro de la crítica periodística después de su segunda derrota consecutiva en la Liga Profesional del fútbol argentino. Esta vez fue Flavio Azzaro quien, en una de sus habituales editoriales, puso el foco en la falta de reacción futbolística del equipo luego de la caída contra Gimnasia en La Plata y en la ausencia de una identidad de juego clara, más allá de la posición que pueda ocupar en la tabla del torneo local.

El periodista partió de un dato objetivo: el formato del campeonato todavía deja a River con chances de pelear el título. Pero rápidamente marcó la distancia entre esa posibilidad matemática y lo que el equipo exhibe en la cancha. "Yo qué sé, River era una... Así, con este arranque, puede hasta salir campeón", planteó, para después ser tajante: "El tema es que para poder salir campeón tenés que hacer un gol, tenés que ganarle a alguien, tenés que mostrar algo... ¡algo! ¡Algo! River no muestra nada. Nada. Nada de nada de nada".

La definición más filosa llegó cuando el periodista resumió en pocas palabras el estado general del plantel: "Es un asco, una amargura, una apatía, una pachorra, una desidia". A partir de ahí, Azzaro apuntó directamente contra la actitud de los jugadores dentro del campo de juego: "Tienen la camiseta de River, ¿viste? Entonces vos decís: si a estos tipos no les motiva jugar con la camiseta de River...".

La crítica no quedó en lo táctico del planteo del Chacho Coudet. Azzaro puso el eje en algo más profundo: el compromiso y la entrega de un plantel que, según su mirada, no está respondiendo ni siquiera desde lo actitudinal.

Por otro lado, el conductor se refirió a las especulaciones periodísticas y del entorno del fútbol que sostienen que los futbolistas no estarían brindándose al máximo como medida contra el cuerpo técnico. "Algunos van a hablar de 'no, que le están yendo para atrás a Coudet porque separó jugadores...'. Estos jugadores de River no le pueden ir para atrás a nadie, no tienen ni la chapa para ir para atrás. ¿A qué van a ir para atrás? Déjense de joder", lanzó de forma tajante.

"Son un desastre" desde hace tres años

El periodista fue todavía más allá y ubicó el problema en un plano estructural, que excede al presente inmediato: "Eso es hablar boludeces, eso es no tener ni siquiera un gramo de fútbol. ¿Qué van a ir para atrás? Son un desastre. ¿Qué, también le iban a ir para atrás a Gallardo? Si River hace tres años que es un desastre", cerró.

De esta manera, Azzaro dejó en claro que, a su entender, la crisis futbolística de River no se explica por el técnico de turno ni por supuestas internas, sino por un déficit que se viene arrastrando desde hace tiempo. Sus declaraciones se dan en medio de un clima de fuerte exigencia mediática hacia el equipo de Núñez, donde cada partido es analizado bajo la lupa de una hinchada que reclama una reacción que, por ahora, sigue sin aparecer.