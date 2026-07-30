Chacho Coudet tambalea en River por primera vez: partido clave y racha histórica

River Plate perdió 1 a 0 con Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura, lo cual dejó a Eduardo "Chacho" Coudet en la cuerda floja. La derrota del "Millonario", que se sumó a la sufrida contra Barracas Central en el arranque del campeonato y la eliminación a manos de Aldosivi de la Copa Argentina, es otro duro golpe para el club de Núñez que no levanta cabeza. Para colmo, con su caída igualó una racha para nada positiva de su historia y hay preocupación.

A lo largo de 90 minutos, el elenco visitante no logró manejar la pelota y el "Lobo" fue superior con poco. El gol llegó a diez minutos del final para cerrar una noche totalmente olvidable para River que generó muy pocas ocasiones de gol y no concretó lo que tuvo. A su vez, Mauro Arambarri salió lesionado, Marcos "Huevo" Acuña también y están en duda para el partido ante Rosario Central, que puede marcar el fin de ciclo de Coudet al frente del plantel.

Ángel Correa fue el más destacado de un River flojo contra Gimnasia

Las rachas históricas que igualó y superó River en la derrota ante Gimnasia

Sin dudas el hecho de no haber ganado en los dos primeros encuentros del campeonato es sinónimo de preocupación en el "Millonario". La última vez que sucedió algo similar fue hace 31 años, cuando en el Clausura 1995 cayó ante Lanús y Rosario Central con Carlos Babington como DT. A su vez, igualó el preocupante camino que tuvo en 2010 cuando perdió cuatro al hilo por torneos AFA. Un detalle no menor es que en los dos últimos no convirtió goles, algo que también pasó en 1912.

En aquel entonces, fueron caídas ante Estudiantes de Buenos Aires (3-0) y Quilmes (1-0). Por supuesto, el panorama cambió por completo y hoy River no sólo disputa un campeonato local, sino también la Copa Sudamericana que tendrá por delante desde octavos de final y espera rival que saldrá de 16avos. Lo positivo del ciclo Coudet -más allá de la final del campeonato anterior que perdió ante Belgrano- fue haber clasificado a la siguiente ronda del certamen como invicto.

La opinión de Coudet sobre los borrados de River: "Decisión del club"

A horas de la derrota con Gimnasia todavía hay diez nombres en la lista de borrados del "Millonario" y su futuro es incierto. Ante esta situación, el "Chacho" respondió en conferencia de prensa sobre algo que habló semanas antes cuando sus dirigidos cayeron ante Aldosivi en la Copa Argentina. "Fue una decisión del club, institucional", esbozó y agregó que no es un tema que él quiera retomar.

Además, cabe destacar que en la previa del partido ante el "Lobo" rescindieron el contrato de común acuerdo con Alex Woiski, uno de los que integraba ese grupo que entrena en el predio de Cantilo, varios de ellos con contratos millonarios y por los que pagaron mucho dinero.

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