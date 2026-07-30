Día Mundial del Cheesecake: 4 lugares de Buenos Aires donde comer esta delicia

SushiClub: esta marca ofrece tres miradas diferenciadas sobre este postre. Cuenta con la versión clásica con masa crocante y confitura de frutos rojos; una alternativa con dulce de leche sobre base de galleta Oreo, salsa inglesa de banana y rulos de chocolate blanco; y el Suspiro Cake Back, una edición limitada de manjar blanco con merengue de ron. Para el 30 de julio, las tres opciones tendrán un 35% de descuento en todos sus canales de venta, acumulable con el 25% de reintegro de Galicia Éminent Visa Signature.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero (y sucursales); Instagram: @sushiclub_ar