Día Mundial del Cheesecake: 4 lugares de Buenos Aires donde comer esta delicia

Cada 30 de julio se rinde homenaje al cheesecake, un clásico de la pastelería global que ha sabido conquistar a los paladares argentinos. Si bien la versión neoyorquina con frutos rojos sigue siendo la referencia más buscada, la escena gastronómica porteña demuestra que este postre no tiene límites. Cocciones al vapor, bases de medialuna, crocantes salados y toques autóctonos redefinen una receta tradicional en las mesas locales. Para sumarse a la celebración, seleccionamos cuatro propuestas destacadas en Buenos Aires que llevan la experiencia a otro nivel.
¿Dónde probar los cheesecakes más originales?
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SushiClub: esta marca ofrece tres miradas diferenciadas sobre este postre. Cuenta con la versión clásica con masa crocante y confitura de frutos rojos; una alternativa con dulce de leche sobre base de galleta Oreo, salsa inglesa de banana y rulos de chocolate blanco; y el Suspiro Cake Back, una edición limitada de manjar blanco con merengue de ron. Para el 30 de julio, las tres opciones tendrán un 35% de descuento en todos sus canales de venta, acumulable con el 25% de reintegro de Galicia Éminent Visa Signature.
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Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero (y sucursales); Instagram: @sushiclub_ar
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Hierro: en su sede de Nordelta, la casa de carnes sorprende con una creación de perfil bien criollo y lúdico. Su cheesecake de dulce de leche combina un horneado clásico de textura sedosa sobre base de galletitas con un remate único: una cobertura de pochoclos caramelizados con un toque de sal, logrando un equilibrio perfecto entre lo crocante, lo dulce y lo salado.
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Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Instagram: @hierronordelta
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MÁS INFO
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Koko Bao Bar: el local palermitano suma a su propuesta de cafetería la emblemática versión japonesa. Elaborada mediante cocción lenta al vapor y merengue, destaca por su textura extremadamente aireada, alta y temblorosa. De dulzor moderado y sabor delicado, resulta una alternativa fresca e innovadora respecto al molde tradicional de lo que se conoce como cheesecake.
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Dirección: Arévalo 1501, Palermo; Instagram: @kokobaobar
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Bilbao: apuesta al cheesecake sin cocción a base de queso crema, leche condensada y limón en dos formatos originales. Por un lado, el Mini Cheesecake en vaso con crumble de coco y frutos rojos; por el otro, el novedoso Croissant Cheese Cake, que rellenará una masa hojaldrada y mantecosa con esta crema cítrica. Ambos resultan ideales para acompañar con un buen café espresso.
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Dirección: Thames 1795, Palermo; Instagram: @bilbao_argentina
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