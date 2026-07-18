El regreso de una clásica marca: los nuevos alfajores que van a revolucionar los kioscos

Con más de 100 años de historia a sus espaldas, la mítica firma fundada en 1908 vuelve a los kioscos con una propuesta adaptada a los nuevos tiempos, pero fiel a su esencia artesanal. Los nuevos alfajores La Vascongada ya son una realidad en el mercado argentino, marcando el regreso de una de las marcas más queridas y nostálgicas de la industria láctea nacional.

A este esperado relanzamiento se le suma una propuesta complementaria bajo la marca Doña Chola, consolidando un desembarco doble que promete ganarse un lugar privilegiado en los exhibidores de todos los kioscos del país. Para los nostálgicos de las meriendas de antaño, la vuelta de la marca representa un viaje directo a la infancia.

El gran diferencial de los alfajores La Vascongada radica en su corazón: están rellenos con la receta original del dulce de leche de 1908, elaborados con materias primas seleccionadas que garantizan una calidad constante. El lanzamiento llega en dos versiones clásicas en formatos de 60 gramos.

Negro clásico: un alfajor relleno con abundante dulce de leche y recubierto con un baño de repostería semiamargo de excelente consistencia.

Blanco clásico: la opción ideal para los fanáticos del chocolate blanco, con la misma cantidad de dulce de leche y una cobertura suave y cremosa.

En paralelo, el grupo lanza la marca Doña Chola, una propuesta que apunta directo al corazón de la repostería casera. Con el sello distintivo de «receta de la abuela» y la promesa de un relleno de dulce de leche súper abundante, estos alfajores de 60 gramos se presentan como el aliado perfecto para el antojo diario. Al igual que su marca hermana, Doña Chola llega al mercado en dos atractivas variedades, blanco y negro, con mucho dulce de leche.

El gran diferencial de los alfajores La Vascongada radica en su corazón.

Ambas líneas de alfajores ya se están distribuyendo en los canales tradicionales, con un fuerte foco en los kioscos de barrio y distribuidoras minoristas. Además, para facilitar el abastecimiento y llegar a todo el territorio nacional de manera directa por WhatsApp, la firma cuenta con su tienda oficial en Mercado Libre, donde se pueden adquirir por cajas cerradas de 12 unidades.

Un ícono argentino se reinventa en versión alfajor y sorprende a todos

El universo de los alfajores suma un nuevo protagonista y esta vez con sabor a clásico argentino. Georgalos relanzó oficialmente el esperado Alfajor Mantecol, una apuesta que transforma una de las golosinas más emblemáticas del país en formato individual y pensado para kioscos, siguiendo una de las grandes tendencias del mercado 2026 que tiene que ver con llevar productos icónicos al formato alfajor.

La novedad no pasó desapercibida porque Mantecol no es cualquier marca. Se trata de una golosina histórica creada en la década de 1940 por Miguel Georgalos, inspirada en la halva griega pero adaptada al paladar argentino con una base de maní. Con el paso de los años se convirtió en un infaltable de las fiestas y en uno de los postres más reconocidos del país. En 2022, además, Georgalos recuperó la marca tras más de dos décadas, reforzando aún más su valor emocional para varias generaciones.