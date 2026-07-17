Zelenski reorganiza cargos de seguridad nacional, manifestantes se concentran por segundo día consecutivo

FOTO DE ARCHIVO: Protesta en Kiev contra la decisión del presidente ucraniano Zelenski de reemplazar a Fedorov como ministro de Defensa

Por Yuliia Dysa y Dan ​Peleschuk

KIEV, 17 jul (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski nombró el viernes al exjefe de la policía de Ucrania Ihor Klymenko para dirigir el Consejo de Seguridad ‌Nacional y Defensa, después de que ‌la destitución de un joven y popular ministro de Defensa desencadenó protestas por segundo día consecutivo.

Zelenski dijo que Klymenko, ministro del Interior saliente, se encargaría de coordinar "todos los componentes del sector de la seguridad y la defensa", incluida la producción de material de defensa.

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No estaba claro si al actual presidente, Rustem Umerov —también principal negociador de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia respaldadas por Estados Unidos— se le ofrecería un nuevo ​cargo.

Klymenko figuraba entre los ⁠nombres que se barajaban como posibles sustitutos del jefe de Defensa, Mykhailo Fedorov, ‌un genio de la tecnología de 35 años al que se ⁠le atribuye en parte los recientes éxitos militares de ⁠Ucrania en la guerra con Rusia, que ya entra en su quinto año.

La destitución de Fedorov, que desencadenó unas protestas poco habituales en tiempos de guerra en Kiev y ⁠otras ciudades ucranianas, se produjo en medio de una disputa con el ​jefe del Estado Mayor de Ucrania, Oleksandr Syrskyi.

La situación salió ‌a la luz el jueves, después de ‌que el exministro de Defensa acusó al general, de 60 años, de sabotear ⁠su trabajo.

Más tarde ese mismo jueves, Zelenski propuso que Yevhenii Khmara, un alto responsable de seguridad encargado de supervisar los ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia, sucediera a Fedorov como ministro de Defensa.

LAS PROTESTAS CONTINÚAN POR SEGUNDO DÍA

En tanto, los ​manifestantes se concentraron ‌por segundo día consecutivo el viernes frente a la oficina de Zelenski, en el centro de Kiev, exigiendo que volviera a nombrar a Fedorov, quien se había propuesto modernizar el Ministerio de Defensa.

Las protestas se asemejaban a las manifestaciones populares del año pasado en el mismo lugar contra los ⁠intentos de Zelenski de recortar las competencias de las agencias anticorrupción de Ucrania. Finalmente, dio marcha atrás en esas medidas.

"Creo sinceramente y espero que las autoridades, al fin y al cabo, escuchen al pueblo —que atiendan las demandas de la gente", afirmó Valeriia Balenko, de 29 años, que se manifestaba cerca de la oficina de Zelenski.

"Porque esto es lo que quiere la gente, por el bien de la vida de nuestros soldados y por el bien ‌de los civiles que viven sometidos a ataques aéreos cada día".

La última crisis política de Kiev estalló justo cuando las fuerzas ucranianas han comenzado a recuperar la iniciativa frente a Rusia en el campo de batalla mediante ataques de largo alcance contra la industria y la logística.

Sin embargo, Ucrania sigue enfrentándose a graves problemas a la hora de reclutar ‌tropas, mientras las fuerzas rusas avanzan inexorablemente, así como para garantizar una defensa aérea suficiente que repela los mortíferos ataques con misiles contra sus ciudades.

La sorprendente reorganización del Gobierno de Zelenski, ‌anunciada el pasado domingo, ⁠allanó el camino para un nuevo Gobierno liderado por el exdirectivo del sector energético Sergiy Koretskyi.

Aprobado por el Parlamento el jueves, este Gobierno ​se enfrenta al reto clave de prepararse para otro invierno de ataques aéreos rusos que podrían paralizar la red eléctrica de Ucrania.

Con información de Reuters