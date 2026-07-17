Es oficial: la ropa que vestirá la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 vs. España

Es oficial: la ropa que vestirá Argentina en la final del Mundial vs. España

La Selección Argentina enfrentará a España por la gran final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, encuentro para el que ya sabe qué indumentaria vestirá. Cuando el esloveno Slavko Vincic -que dirigió a la "Albiceleste" contra Arabia Saudita en Qatar 2022- pite el inicio del partido, el equipo de Lionel Scaloni utilizará la ropa que ya usó en varios compromisos de este torneo. A su vez, Emiliano "Dibu" Martínez también conoce qué buzo lucirá en el campo de juego en busca de un nuevo título.

Qué indumentaria usará la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 contra España

El combinado nacional saldrá al verde césped del MetLife Stadium con su camiseta titular, pantalón y medias blancas, algo que sucedió en gran parte del certamen. De hecho, la utilizó en tres de los cuatro mano a mano que disputó, ya que ante Inglaterra salió con la alternativa al igual que contra Jordania en la fase de grupos. En cuanto a las veces que usó este conjunto lo hizo vs. Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, no así con Austria cuando tuvo medias azules.

Por otro lado, el "Dibu" Martínez vestirá totalmente de verde. Algo similar sucedió en casi todo Qatar 2022 como también en las finales de la Copa América 2021 contra Brasil en el Maracaná y en la final del 2024 ante Colombia. Por supuesto, el recuerdo más reciente es el de hace tres años y medio atrás cuando el marplatense se lució ante Francia en Lusail atajando un espectacular mano a mano contra Randal Kolo Muani y posteriormente siendo clave en los penales.

La indumentaria que usará la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 vs. España

La posible formación de Argentina en la final del Mundial 2026 vs. España

Si bien todavía es prematuro aventurar cuál será el once elegido, todo indica que al menos diez futbolistas serán los mismos que en el último encuentro. Persistirá hasta última hora la duda en el mediocampo entre Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y tal vez Nicolás González. Con todos los jugadores en buenas condiciones físicas, más allá del cansancio lógico por los siete encuentros disputados en un mes y los viajes permanentes, Scaloni anhela mantener la base de la alineación. El cuerpo técnico quedó muy conforme con el rendimiento y, en principio, no piensa en hacer más de una modificación.

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país con el venezolano Jesús Valenzuela impartiendo justicia en el Hard Rock Stadium de Miami.