La labor de los rescatistas. Foto: Agencia NA (Policía)

En medio de un fuerte temporal que azota a la provincia de Buenos Aires, un micro de larga distancia de la empresa Vía Tac protagonizó un impactante accidente este viernes por la mañana al volcar y caer desde un puente sobre la Ruta Nacional 7. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 135, en cercanías a la ciudad de Carmen de Areco, y dejó como saldo múltiples heridos de diversa gravedad, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas fatales hasta el momento. La unidad, que transportaba aproximadamente a 20 pasajeros, se precipitó al vacío desde una altura estimada de entre seis y ocho metros en la zona de la estancia La Guardia.

El accidente se produjo en la mano que se dirige hacia la Ciudad de Buenos Aires, en momentos en que las condiciones climáticas eran adversas. Según las primeras informaciones, el vehículo perdió la estabilidad justo cuando subía al puente, lo que derivó en la caída que generó escenas de profundo pánico entre los ocupantes. Inmediatamente, se activó un importante operativo de emergencia que incluyó a Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco, efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles y personal de Corredores Viales para asistir a los damnificados.

El testimonio de los sobrevivientes

Maximiliano, uno de los pasajeros que había subido a la unidad en la localidad cordobesa de Laboulaye con destino a la Capital Federal, relató que vivieron “segundos de caos” durante el impacto. Respecto a las causas que originaron el siniestro, el hombre señaló que el clima habría sido el factor determinante: “Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar en el puente”, explicó en diálogo con TN.

Entre los heridos se encontraban adultos y niños, incluyendo un bebé, quienes recibieron las primeras curaciones en el lugar antes de ser derivados al hospital local. La mayoría de los viajeros procedían de las provincias de San Luis y Córdoba.

El dato más inquietante del episodio involucra a uno de los dos choferes que operaban el servicio. De acuerdo con el relato de los sobrevivientes, uno de los conductores habría abandonado el micro instantes antes de que este cayera al vacío. “Uno de los choferes intentó abrir la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran”, denunció Maximiliano. Según lo que el otro conductor le confió al pasajero tras el accidente, su compañero “se dio cuenta de que iba a pasar algo y saltó” durante el proceso del vuelco.

Actualmente, las fuerzas de seguridad mantienen un rastrillaje intensivo en la zona para dar con el paradero del chofer desaparecido, mientras que los bomberos terminaron de rescatar a las personas que habían quedado atrapadas entre los hierros. La circulación por la Ruta 7 permanece restringida y sujeta a desvíos mientras se realizan las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho. Por su parte, los heridos continúan bajo observación médica en el hospital de Carmen de Areco, a la espera de su evolución clínica tras el violento golpe.