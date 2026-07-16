Éxito formoseño: el Festival Regional del Alfajor superó los $295 millones en ventas y consolida su crecimiento

La tercera edición del Festival Regional del Alfajor cerró con un balance positivo al superar los 295 millones de pesos en ventas, consolidándose como uno de los principales eventos gastronómicos y productivos de Formosa. Durante tres jornadas, miles de visitantes recorrieron el Galpón G del Paseo Costanero y acompañaron a emprendedores locales y regionales, impulsando la economía provincial y fortaleciendo el sector alfajorero.

Organizado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el festival alcanzó una comercialización total de $295.860.240, cifra que refleja el crecimiento sostenido de esta propuesta que, edición tras edición, amplía su convocatoria y genera nuevas oportunidades para productores y pequeños emprendedores.

En total, se presentaron 288 variedades de alfajores elaborados con distintos sabores e ingredientes regionales, mientras que 31 alfajoreros participaron del encuentro representando a Formosa y provincias vecinas del NEA.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, destacó que el éxito del festival es el resultado de una política sostenida de apoyo al emprendedurismo y al desarrollo productivo local.

"El Festival del Alfajor llegó para quedarse y lo demuestra creciendo año tras año: el Galpón G ya nos queda chico. Desde el Gobierno provincial se seguirá acompañando para que estos alfajores ganen el mercado formoseño", expresó.

Asimismo, recordó que este año se inauguró en la localidad de Pirané la primera fábrica de alfajores de la provincia, un hecho que consideró representativo del momento que atraviesa el sector. Según relató, la propia emprendedora responsable del proyecto destacó que mientras numerosas industrias cierran sus puertas en distintas provincias del país, en Formosa continúan surgiendo nuevos emprendimientos productivos.

Desde la cartera económica señalaron que el acompañamiento al sector no se limita a la realización del festival. Durante todo el año se trabaja en la generación de vínculos comerciales entre los productores y distintos comercios, como supermercados y kioscos, con el propósito de ampliar los canales de comercialización y posicionar a los alfajores formoseños en nuevos mercados.

Del total de las ventas registradas, $145.150.240 correspondieron exclusivamente a la comercialización realizada por los emprendedores alfajoreros que participaron del evento.

En cuanto al volumen de productos vendidos, durante las tres jornadas se comercializaron 50.820 alfajores. De ese total, 29.770 fueron elaborados por productores de la ciudad de Formosa, 7.760 por emprendedores del interior provincial y 13.290 por participantes invitados de la región del Nordeste Argentino.

El festival también reunió a más de 150 emprendedores de diversos rubros, que encontraron en el evento un espacio para exhibir y comercializar sus productos, fortaleciendo el entramado productivo local y regional.