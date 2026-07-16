Argentina tiene otra final este fin de semana: Martín Savi va por el título en España.

En la previa de un fin de semana marcado por las finales, hay otro argentino que también se prepara para disputar el partido más importante de su carrera. Se trata de Martín Savi, el cantante que hizo historia al convertirse en el primer participante argentino en llegar a la gran final de Tu cara me suena, uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión española.

El artista logró meterse entre los cinco mejores de la decimotercera edición del ciclo, que emite Antena 3 y conduce Manel Fuentes. A diferencia de las galas anteriores, donde el jurado tenía un rol decisivo, el ganador de la gran final será elegido únicamente por el voto de los espectadores, que podrán participar en directo durante la emisión.

Con ese desafío por delante, Savi lanzó una convocatoria para recibir el apoyo de argentinos y seguidores de todo el mundo. Quienes quieran acompañarlo podrán votar de forma gratuita a través del sitio oficial de Antena 3 desde el viernes 17 de julio a las 17 (hora argentina).

Cómo fue el paso de Martín Savi en Tu cara me suena España

Tu cara me suena es uno de los programas de mayor audiencia de España. Desde su estreno, el formato reúne a artistas, actores, humoristas y figuras públicas que deben transformarse cada semana en reconocidos cantantes, reproduciendo no solo su voz, sino también su interpretación, puesta en escena y gestualidad. El nivel de producción y la exigencia vocal lo convirtieron en un fenómeno televisivo que se replica en numerosos países.

A lo largo de la temporada, Martín Savi consiguió destacarse por la versatilidad de sus imitaciones. Uno de los momentos más recordados llegó cuando interpretó a Adele con "Rolling in the Deep", actuación que le dio su primera victoria en el certamen gracias al respaldo unánime del jurado y del público. Más adelante también recibió elogios por caracterizaciones tan diferentes como Madonna y Luis Miguel, consolidándose como uno de los participantes más completos de la edición.

Martín Savi interpretando a Madonna en Dont Cry for me Argentina.

Su clasificación a la final quedó sellada tras la segunda semifinal, cuando el voto de la audiencia lo ubicó entre los cinco candidatos al título junto a J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño y Paula Koops. En la gala decisiva, Savi interpretará a Farinelli, uno de los desafíos más ambiciosos de toda la competencia.

Más allá del resultado, el cantante ya consiguió un hito inédito, ningún argentino había alcanzado esta instancia en la versión española del programa. Ahora, su objetivo es convertir esa marca histórica en un triunfo que también lleve sello celeste y blanco.