Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EE.UU. a Brasil: "Estamos en un avión sin piloto"

La guerra comercial desatada por la administración de Donald Trump contra Brasil impactó de lleno en el escenario político y electoral del gigante sudamericano. A menos de tres meses de los comicios presidenciales de octubre, el senador y candidato opositor Flavio Bolsonaro lanzó una durísima ofensiva contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, asegurando que "no está en condiciones" de seguir gobernando y definiendo la situación del país como la de "un avión sin piloto".

La reacción del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro se dio inmediatamente después de que la Casa Blanca oficializara la aplicación de un arancel del 25% a más de 4.000 productos brasileños. La medida, que pone en riesgo unos 15.000 millones de dólares de intercambio anual, fue justificada por Washington bajo el argumento de que el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) se negó a negociar "de buena fe" las condiciones comerciales bilaterales.

"Quien mira a Lula no ve futuro. Ve pasado, atraso, incertidumbre, desconfianza, corrupción, incompetencia, venganza. ¡Basta! Brasil tiene futuro, ¡pero no tiene más tiempo que perder!", disparó el legislador a través de sus redes sociales. El ataque de la oposición brasileña se apoyó de forma directa en los reproches públicos realizados por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia norteamericana culpó de manera personalizada a Lula por el fracaso de las intensas rondas de conversaciones de los últimos meses, acusándolo de haber antepuesto su "ego" a la firma de un acuerdo comercial favorable para ambas naciones. "Que no haya confusión sobre el porqué: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con Estados Unidos de buena fe. Sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños", había sentenciado Rubio.

Aprovechando el revés diplomático, Flavio Bolsonaro comparó al líder del PT con el expresidente estadounidense Joe Biden, calificándolo como un gobernante "gruñón e irresponsable" que se ha convertido en "un peligro" para el desarrollo de Brasil.

Por su parte, la administración de Lula da Silva ensayó una firme defensa de su gestión comercial ante la escalada del conflicto. El Palacio del Planalto y la cancillería brasileña emitieron un comunicado de prensa en el que aseveraron que "no existe justificación alguna" para las medidas impositivas de Washington. Además, el Gobierno brasileño denunció que estos gravámenes unilaterales violan abiertamente las normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las reglas multilaterales de comercio que rigen los mercados globales.

Con información de EuropaPress.