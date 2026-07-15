Zelenski respalda a jefe energético estatal como nuevo primer ministro de Ucrania

Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una conferencia de prensa tras la cumbre de la Coalición de los Voluntarios en el Hotel des Invalides de París, Francia.

​El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respaldó el miércoles al director de la empresa estatal de energía ‌como nuevo primer ‌ministro, sin dar una respuesta clara sobre el futuro del ministro de Defensa en un momento crucial de la guerra.

Zelenski destituyó esta semana a la primera ministra Yulia Svyrydenko tras apenas un año en el cargo. El Parlamento aceptó su dimisión el martes y se ​espera que vote ⁠su sucesor el jueves. Zelenski ha dado pocas ‌explicaciones sobre esta medida hasta el momento, aparte ⁠de afirmar que el objetivo ⁠es renovar el liderazgo.

En declaraciones a la prensa en Kiev, Zelenski afirmó que el director general de la empresa ⁠energética estatal Naftogaz, Sergii Koretskyi, es el mejor ​candidato para el cargo de primer ‌ministro, ya que la prioridad ‌de Ucrania es prepararse para el próximo invierno.

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El ⁠Parlamento nombra al primer ministro y es probable que acepte al candidato preferido por Zelenski, ya que su partido cuenta con la mayoría.

"Las prioridades están claras: ​prepararnos para ‌el invierno", afirmó Zelenski. "Por lo tanto, tras todas las consultas, Sergii Koretskyi es sin duda el candidato más preparado para el cargo de primer ministro de Ucrania".

La dimisión del primer ministro ⁠conlleva automáticamente la dimisión de todo el Gobierno, lo que significa que se espera una reorganización más amplia.

Se ha prestado especial atención al destino del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, en un momento en que la situación en el campo de batalla ha cambiado a favor de Ucrania, ‌que está llevando a cabo una campaña de ataques con drones de largo alcance contra Rusia.

Fedorov, de 35 años, es un impulsor de las innovaciones tecnológicas que no procede del ámbito del Ministerio de Defensa y asumió el ‌cargo hace seis meses.

Cuando se le preguntó si Fedorov mantendría su cargo como ministro de Defensa en el nuevo gabinete, ‌Zelenski respondió que ⁠se reuniría con Fedorov y con los mandos del ejército más tarde en el ​día, antes de una reunión prevista con los diputados del partido gobernante.

Con información de Reuters