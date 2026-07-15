La camiseta de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters

La discusión sobre los orígenes del fútbol generan un debate al día de hoy. Pese a que existen registros de que comenzó a jugarse en China en el Siglo III a.C. y también en civilizaciones de Mesoamérica, Grecia y Roma, en Inglaterra siguen sacando pecho por ser los "fundadores del fútbol", los que decretaron las reglas del juego y le dieron organización y formalidad al deporte más popular del mundo. Sin embargo, y contrario a lo que ocurre con otros países, la Selección de Inglaterra no parece llevar con "orgullo" la obtención más preciada para un país que le dio un marco a este deporte: el Mundial de fútbol. Curiosamente, sostiene una particular costumbre estética desde hace 17 años: su única estrella obtenida en Mundiales está "oculta" en su camiseta.

Desde 2009, la indumentaria del seleccionado inglés luce una estrella camuflada por encima de su tradicional escudo de los tres leones y en el Mundial 2026 no es la excepción. El detalle responde al único título en Mundiales que obtuvo en la historia: fue en la Copa del Mundo celebrada en 1966, organizada justamente por Inglaterra que contó con el apoyo del entonces controvertido presidente de la FIFA, Stanley Rous, nacido en Mutford (Reino Unido). Pero, ¿por qué esconder el máximo orgullo del fútbol local?

Harry Kane con la camiseta de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters

La moda de las estrellas en la camiseta y cuándo fue que Inglaterra empezó a camuflar la estrella

La tendencia de las estrellas en la camiseta fue impuesta durante el Mundial 1974 por Brasil, que lució en su vestimenta las 3 conquistas que llevaba hasta aquel momento. Años más tarde, otros países como Italia, Alemania y Uruguay siguieron los pasos de la "Verdeamarela". Los últimos dos en sumarse fueron, curiosamente, Argentina e Inglaterra para jugar el Mundial de Alemania 2006. En dicha competencia, los ingleses integraron una estrella dorada muy visible. Tras quedar eliminados con Portugal en los penales en 4tos de final, el diseño cambió para siempre en 2009.

Por qué Inglaterra "oculta" y camufla su estrella en Mundiales en la camiseta: la teoría del karma por el "gol fantasma"

Pese a que la FA (Football Association) -máxima entidad del fútbol inglés y organismo rector que codificó las leyes del fútbol en 1863- no se encargó de aclarar de manera oficial el motivo por el cual Inglaterra cambió el diseño de su escudo camuflando su estrella conquistada en el Mundial '66, abundan teorías que cobran sentido en el imaginario popular.

Por un lado, cabe la posibilidad de que la marca que viste a Inglaterra pretenda jugar con el diseño con un escudo monocromático. Aunque resulta llamativo que no lo haya hecho con otro tipo de selecciones que también viste, y que han conquistado títulos Mundiales. Por el otro, existe la chance de que desde la FA pretendan liberarle presiones a las nuevas generaciones de futbolistas.

La estrella "oculta": algunas de las camisetas que ha utilizado la Selección de Inglaterra en los últimos años.

Habitualmente, los ingleses se muestran orgullosos por ser los pioneros del fútbol, los iniciadores del deporte que practican y consumen miles de millones de personas en todo el planeta. Tienen tradición y cultura futbolera. Son apasionados, la Premier League es la liga más competitiva del mundo y una de las más atractivas, la que está repleta de figuras (la mayoría extranjeras y sudamericanas) y cuenta con los jugadores mejor pagos. Sin embargo, están lejos de lucir con orgullo su único título mundial en el pecho, o al menos esto también interpretan muchos fanáticos del fútbol.

La teoría detrás del camuflaje a la estrella, que desde 2009 se muestra en el mismo o similar tono que el color de la camiseta (Ejemplo: si la indumentaria es blanca, la estrella es del mismo color. Lo mismo si es de color rojo o azul) está basada en lo incómodo que se volvió para Inglaterra recordar la consagración del Mundial 1966.

A lo largo de los años, para los ingleses se volvió una costumbre reprocharle a los argentinos -y al mismo Diego Maradona- el gol que el pibe nacido en Villa Fiorito le hizo con la mano, la histórica "Mano de Dios" con la que la Selección Argentina le ganó por 2-1 a Inglaterra en los 4tos de final del Mundial 1986. A los argentinos se los ha tildado de "tramposos" e "inmorales" por aquel gol -el propio arquero inglés Peter Shilton lo sigue reclamando 40 años después- y por la "viveza criolla" que tanto ha caracterizado al atrevido, aguerrido y creativo futbolista argentino a lo largo de la historia.

Sin embargo, poco se recuerda en el fútbol mundial lo que a Inglaterra parece incomodarle o avergonzarle, aunque esto no haya sido expuesto de manera pública: que su única estrella en Mundiales fue obtenida en una final escandalosa con un "gol fantasma" y un arbitraje localista, que ya venía con el antecedente de la bochornosa expulsión a Antonio Rattín en los 4tos de final de dicha edición. Fue el sábado 30 de julio de 1966, en el mítico y viejo estadio Wembley, cuando en la final los locales festejaron un tanto que no fue, una pelota que ni siquiera entró en el arco de Alemania Federal: tras un remate de Geoff Hurst, la pelota impactó en el travesaño, luego en la línea de cal y finalmente fue rechazada por un defensor alemán. Aquel gol fue convalidado por el árbitro suizo Gottfried Dienst tras consultarlo con el juez de línea soviético, Tofiq Bakhramov, y los ingleses llevaron el marcador al 3-2 en el minuto 101 del tiempo extra. Sobre el final, Hurst volvió a convertir con un zurdazo y estiró la ventaja a 4-2 para acariciar por primera vez la Copa del Mundo. Varios años después, Bakhramov declaró: "No vi entrar la pelota, pero Dienst descargó la responsabilidad sobre mi espalda. ¿Qué podía hacer?".

¿Una maldición? Los turbulentos años de Inglaterra tras salir campeón del mundo con un "gol fantasma"

Luego de la polémica conquista en la Copa del Mundo de 1966, Inglaterra atravesó un camino tormentoso en los siguientes Mundiales y también en Eurocopas:

Mundial México '70: quedó eliminada en 4tos de final con Alemania.

quedó eliminada en 4tos de final con Alemania. Eurocopa del '72: quedó eliminada en 4tos de final con Alemania.

quedó eliminada en 4tos de final con Alemania. Mundial Alemania Federal '74: no clasificó.

no clasificó. Eurocopa de Yugoslavia '76: no clasificó.

no clasificó. Mundial Argentina '78: no clasificó.

no clasificó. Eurocopa de Italia '80: quedó eliminada en fase de grupos.

quedó eliminada en fase de grupos. Mundial de España '82: quedó eliminada en la segunda fase de grupos.

quedó eliminada en la segunda fase de grupos. Eurocopa Francia '84: no clasificó.

no clasificó. Mundial de México '86: quedó eliminada en 4tos de final vs. Argentina.

quedó eliminada en 4tos de final vs. Argentina. Eurocopa Alemania '88: quedó eliminada en fase de grupos.

quedó eliminada en fase de grupos. Mundial de Italia '90: quedó en el 4to puesto tras perder con Italia en el partido por 3er puesto.

quedó en el 4to puesto tras perder con Italia en el partido por 3er puesto. Eurocopa Suecia '92: quedó eliminada en fase de grupos.

quedó eliminada en fase de grupos. Mundial de Estados Unidos '94: no clasificó.

no clasificó. Eurocopa Inglaterra '96: quedó eliminada en semifinales tras perder con Alemania.

quedó eliminada en semifinales tras perder con Alemania. Mundial de Francia '98: quedó eliminada en 4tos de final tras perder con Argentina.

quedó eliminada en 4tos de final tras perder con Argentina. Eurocopa Bélgica y Países Bajos 2000: quedó eliminada en fase de grupos.

quedó eliminada en fase de grupos. Mundial de Corea - Japón 2002: quedó eliminada en 4tos de final tras perder con Brasil.

quedó eliminada en 4tos de final tras perder con Brasil. Eurocopa Portugal 2004: quedó eliminada en 4tos de final tras perder con Portugal.

quedó eliminada en 4tos de final tras perder con Portugal. Mundial de Alemania 2006: quedó eliminada en 4tos de final tras perder con Portugal.

quedó eliminada en 4tos de final tras perder con Portugal. Eurocopa Austria y Suiza 2008: no clasificó.

no clasificó. Mundial de Sudáfrica 2010: quedó eliminada en 8vos de final tras perder con Alemania.

¿Un karma? En el Mundial 2010 a Inglaterra no le convalidaron un gol lícito y quedó eliminada vs. Alemania

En el Mundial de Sudáfrica 2010, durante el partido de los 8vos de final, Inglaterra perdía 2-1 con Alemania en el primer tiempo. Al minuto 37, Frank Lampard remató desde afuera del área y le anularon un gol lícito que podría haber significado el empate parcial 2-2. El árbitro uruguayo Jorge Larrionda y sus asistentes no convalidaron el gol, y finalmente los alemanes terminaron ganando el partido por 4-1. De esa manera, los ingleses volvieron a protagonizar una pesadilla.