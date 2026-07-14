Desplome de la construcción en Corrientes: se destruyó casi el 30% del empleo en un año

La crisis de la obra pública y el parate de la actividad golpean con una fuerza en el norte argentino, y Corrientes se convirtió en el epicentro del desastre laboral. Según los últimos datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), la provincia registró en abril una cifra alarmante: el empleo registrado en el sector cayó a apenas 3.691 puestos de trabajo.

Este número representa un freno abrupto y devastador para la provincia, que venía de mostrar una leve mejoría en febrero y marzo. En tan solo 30 días, la actividad se desplomó un -3,2% mensual, pero el dato más dramático surge al mirar el mediano plazo: en el último año, el territorio correntino perdió el 29,8% de sus obreros registrados.

Con un desplome interanual que roza el 30%, Corrientes se ubicó como la segunda jurisdicción con mayor porcentaje de destrucción de empleo de toda el país. En términos reales, prácticamente uno de cada tres correntinos que trabajaba en la construcción hace un año hoy está desocupado.

A nivel país, el empleo registrado en la Industria de la Construcción alcanzó los 357.679 puestos de trabajo, revirtiendo parcialmente la expansión observada en marzo. La estimación preliminar indica una baja del 1,4% mensual, equivalente a una reducción de 4.903 puestos de trabajo respecto del mes precedente

Construcción a la deriva: cómo es la situación en cada provincia

A nivel regional, la contracción del empleo registrado en abril fue liderada por el NEA, que exhibió una caída mensual del 4,6%, situándose significativamente por encima del promedio nacional del 1,4%. Además, se verificaron descensos en las regiones NOA y Centro (ambas con -1,9%), así como en el AMBA (-1,4%) y Cuyo (-0,7%).

En contraste, la Patagonia fue la única región con signo positivo (+0,4% respecto de marzo), comportamiento característico del período previo al inicio formal de la veda climática invernal.

En términos de incidencia sobre la contracción del empleo sectorial, el impacto estuvo concentrado en los grandes distritos urbanos: Santa Fe y el GBA explicaron conjuntamente el 51,5% de la reducción neta de puestos en el sector (el 25,8% y 25,7% de la caída, respectivamente). En menor escala, les siguieron Misiones con una incidencia del 11,4%, mientras que San Juan y el Resto de la Provincia de Buenos Aires registraron aportes similares, cercanos al 5% cada una.

A nivel provincial, Santa Cruz (6,0%), San Luis (3,9%) y Chaco (1,4%) registraron los mayores incrementos mensuales del empleo sectorial. En contraste, las retracciones más intensas se verificaron en Misiones (-12,3%), Catamarca (-4,1%) y Tierra del Fuego (-3,9%).