La industria y la construcción se desplomaron casi 3% en abril

Con un panorama productivo oscuro, la industria manufacturera se desplomó 2,8% en abril. De manera simultánea, la construcción experimentó un freno de idéntica magnitud, marcando un retroceso del 2,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que enciende las alarmas en el sector.

El Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) encadenó un preocupante inicio de año, acumulando una disminución del 2,4% en el primer cuatrimestre. La profundidad de la crisis se evidencia al observar que 12 de las 16 divisiones de la industria relevadas por el Indec mostraron caídas interanuales.

Entre los sectores más afectados se encuentran:

Maquinaria y equipo: Se desplomó un 20,2%, arrastrada por la drástica caída en la fabricación de maquinaria agropecuaria (-29,7%), ante una menor cantidad de unidades vendidas de tractores y cosechadoras nacionales.

Textiles, prendas de vestir y calzado: La producción de tejidos y acabados textiles se hundió un 35,4%, mientras que el calzado cayó un 21%, golpeados por una demanda interna debilitada y la creciente competencia de productos importados.

Sector automotor: La fabricación de vehículos automotores registró una baja del 16,6%, impactada por un derrumbe del 50,6% en las ventas de unidades nacionales a concesionarios.

Incluso el rubro de alimentos y bebidas, habitualmente más estable, experimentó una baja del 2,4%, traccionada por la caída en la producción de carne vacuna (-12,9%) y de productos de panadería y galletitas (-6,3%) debido al resentimiento del consumo interno.

La construcción frena su marcha por el menor consumo de insumos

El Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) también ratificó el impacto de la crisis económica en la obra pública y privada. Aunque el acumulado del primer cuatrimestre sostiene un leve terreno positivo del 2,1%, la medición desestacionalizada de abril respecto a marzo arrojó un desplome del 4,0%, desnudando una desaceleración abrupta en las semanas más recientes.

Este parate de la construcción se refleja de forma directa en el consumo aparente de insumos críticos para la actividad. El informe oficial detalla caídas interanuales generalizadas en los despachos de materiales esenciales durante abril:

Mosaicos graníticos y calcáreos: -18,9%

Cales: -16,4%

Asfalto: -15,5%

Cemento portland: -12,7%

Hormigón elaborado: -10,2%

A pesar de este escenario contractivo, el empleo sectorial privado registrado se mantuvo en 384.157 puestos hacia el cierre del primer trimestre, lo que representa un sostenimiento del 2,5%. Sin embargo, empresarios del sector advierten que la continuidad de estos niveles de actividad condicionará los planes de contratación para la segunda mitad del año.