El argentino se la agitó al estadounidense en las redes.

La jornada de este miércoles fue inolvidable para la Selección Argentina, que venció por 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 con dos goles anotados por Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos del partido. En una nueva remontada histórica, el equipo de Lionel Scaloni derrotó a su mayor rival para alcanzar su segunda final consecutiva en la Copa del Mundo después de lo que fue el cruce definitorio con Francia en Qatar 2022.

Durante todo el trayecto del conjunto albiceleste, uno de los personajes recurrentes en las gradas fue Speed, el streamer autorreconocido como fan de Cristiano Ronaldo y, como tal, siempre fue en contra de Lionel Messi. De hecho, el estadounidense apareció con las camisetas de las selecciones rivales de la Argentina e incluso se calzó la casaca celeste y blanca en el cruce con Suiza, aunque la mufa no surtió el efecto que esperaba.

Este miércoles, Speed estuvo presente en el Atlanta Stadium con la camiseta de Inglaterra y gritó el gol de Anthony Gordon, aunque la Selección se recuperó para dar vuelta el marcador en tan solo siete minutos. Ahora bien, una vez finalizado el partido, y tras procesar el material que había filmado con su equipo, el streamer subió un video a sus redes sociales con sus reacciones a los goles.

Fue en ese posteo que se hizo presente Franco Colapinto, quien aprovechó la fama de mufa que se ganó el youtuber para hacerle un pedido especial de cara a la final que se jugará el domingo contra los españoles en Nueva Jersey. “Esoooo ponete la de España el domingo daleeeeeeeee”, le escribió el piloto de Fórmula 1, lo que produjo toda una ola de comentarios apoyando la idea del argentino.

Por fuera del caso de Speed, lo cierto es que Argentina superó varios intentos de mufa por parte de los “bicholovers”, tales como los Futbolitos (Ángelo “Will” Valdés y Vincent Pérez) y Mike La Máquina del Mal, el mexicano que ya confirmó que se pondrá la casaca roja el domingo, incluso ante el pedido de streamers españoles que temen que la mufa continúe su tendencia inversa y afecte a España en la gran final.

Colapinto quiere a Speed con la camiseta de España.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026