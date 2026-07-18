Los cuerpos como territorio de encuentro: Ventana Galería inaugura una nueva edición de "El amor puede funcionar" .

La escena artística del barrio de Chacarita suma una nueva propuesta que invita a detenerse, mirar y conversar. Ventana Galería inaugurará una nueva edición de "El amor puede funcionar", una exhibición colectiva que, en esta oportunidad, pone el foco en los cuerpos como espacios de memoria, transformación y deseo. La muestra abrirá sus puertas desde el 18 de julio a las 19 en Central Newbery, uno de los espacios culturales más activos del circuito porteño.

Bajo la premisa de que "un cuerpo nunca es una sola cosa", la tercera edición del ciclo propone reflexionar sobre las múltiples formas de habitar la identidad y los vínculos a través del arte contemporáneo. La exposición reúne obras de Jovita Kelmelmajer, Matías Jesús Funes y Romina Cruz, con la participación especial de Carla Fonseca y Eva Vigabriel, en una experiencia que también busca abrir el diálogo sobre la producción cultural y las distintas plataformas desde donde hoy circula el arte.

Además de la muestra, esta edición representa un nuevo paso para Ventana Galería, que inicia una etapa de colaboración con Central Newbery, espacio anfitrión ubicado en Jorge Newbery 3599, en pleno corazón de Chacarita.

Un formato que busca acercar el arte a nuevos públicos

Ventana Galería nació con una propuesta poco convencional, sacar el arte de los recorridos tradicionales para integrarlo a la vida cotidiana. El proyecto fue concebido como una galería pública de acceso permanente, donde una pantalla exhibe obras audiovisuales visibles desde la calle, invitando a descubrir artistas sin necesidad de ingresar a una sala de exposiciones. La iniciativa fue impulsada por Romina Costigliolo junto a Luciano Andrea y Sol Delgado, con el objetivo de generar nuevos espacios para la difusión del arte contemporáneo y ampliar sus audiencias.

Con esta alianza, el proyecto expande ahora su alcance hacia un espacio expositivo consolidado, incorporando exhibiciones presenciales y actividades de encuentro entre artistas y público.

Ventana Galería inaugurará una nueva edición de "El amor puede funcionar".

Central Newbery, un referente del circuito artístico porteño

El nuevo hogar de Ventana Galería no fue elegido al azar. Desde 2012, Central Newbery funciona en un antiguo edificio reciclado que perteneció a la histórica fábrica de dulces Esnaola. El espacio cuenta con más de 400 metros cuadrados destinados a exposiciones temporarias y permanentes, talleres, actividades culturales, una cafetería y una biblioteca, convirtiéndose en uno de los puntos de referencia del circuito de galerías independientes de Buenos Aires. Su programación está dedicada a la difusión de artistas visuales contemporáneos y a la generación de propuestas que cruzan distintas disciplinas.

Con el formato "Tres minutos, tres artistas", la inauguración buscará generar un encuentro cercano entre el público y quienes integran la muestra, promoviendo conversaciones en torno a las obras y a los procesos creativos.