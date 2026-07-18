Cómo fue el último asado de la Selección antes de la final del Mundial.

A horas de disputar la final del Mundial frente a España, la Selección Argentina volvió a cumplir con una costumbre que ya es parte de la identidad del ciclo de Lionel Scaloni. Antes de pensar en táctica, concentración y fútbol, el plantel compartió un nuevo asado, un ritual que acompaña al equipo desde hace varios torneos y que simboliza la unión de un grupo que volvió a meterse entre los mejores del mundo.

Lejos de los entrenamientos y la tensión que genera un partido de semejante magnitud, los jugadores disfrutaron de un momento de distensión alrededor de la parrilla, una escena que se repite antes de los encuentros más importantes y que muchos ya consideran una de las grandes cábalas de la Scaloneta.

El Dibu Martínez durante el último asado de la Scaloneta en Nueva York.

Cómo fue el último asado de la Scaloneta

Quien mostró parte de la intimidad fue el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que publicó un video en sus redes sociales acompañado por la frase "Argentino hasta los huesos", una expresión que resumió el espíritu del encuentro y rápidamente fue celebrada por los hinchas.

Las imágenes dejaron ver cómo cada integrante del plantel asumió un rol distinto durante la preparación del almuerzo. Emiliano Martínez fue uno de los encargados de cortar la carne, mientras Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez siguieron de cerca la cocción junto a la parrilla. También apareció Gianluca Simeone, que se animó a probar los primeros cortes antes de que comenzara el almuerzo.

Como ya ocurrió en otros momentos del torneo, la música también tuvo su lugar. El video estuvo musicalizado con "Tierra de Campeones", el reciente lanzamiento de La T y La M, una canción que se convirtió en uno de los himnos informales de la delegación argentina durante este Mundial y que acompañó una jornada marcada por las sonrisas, las charlas y el compañerismo.