Canadá se prepara para evacuar localidad en Ontario; humo de incendios forestales asfixia a EEUU

El humo de los incendios forestales canadienses cubre el Capitolio en Washington, D.C., EEUU.

El ejército ​canadiense se preparaba este sábado para evacuar una comunidad remota de 600 personas amenazada por los incendios forestales que se han extendido, ‌cubriendo con humo asfixiante una ‌amplia franja de Estados Unidos.

La ministra federal de Emergencias, Eleanor Olszewski, declaró a última hora del viernes que las fuerzas armadas utilizarían aviones para evacuar a los habitantes de Fort Hope, en una zona noroccidental de Ontario poco poblada donde arden algunos de los incendios más intensos.

La región cuenta con pocas carreteras y depende en gran medida del transporte ​aéreo. Miles de personas ⁠ya han sido evacuadas de las zonas afectadas hacia ciudades situadas ‌más al sur de Ontario.

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Los grandes incendios forestales se han ⁠convertido en un fenómeno anual habitual en ⁠Canadá, país que alberga algunos de los paisajes forestales más extensos del mundo. Los expertos en clima afirman que el aumento de las temperaturas ha ⁠provocado que la madera esté más seca y haya un ​mayor riesgo de incendios.

El Ministerio federal de Recursos ‌Naturales informó el sábado de que durante ‌la noche se habían registrado 69 nuevos incendios en Canadá, lo ⁠que eleva el número total a 955.

La superficie total quemada hasta ahora es de unos 28.500 km², muy por debajo de la media de los últimos cinco años. Sin embargo, los vientos han llevado el ​humo al ‌sur de la frontera, obligando a las autoridades a emitir alertas sobre la calidad del aire y advertencias sanitarias en algunas zonas de Estados Unidos.

A las 1200 GMT, la página web AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos calificó ⁠la calidad del aire como "nociva" en una zona que abarca el sur de Ontario, las zonas orientales de Ohio y Virginia Occidental, la mayor parte de Pensilvania y Nueva Jersey, gran parte de Virginia y la totalidad de Maryland, Delaware y Washington D.C.

Algunas zonas del oeste de Pensilvania, incluida Pittsburgh, fueron calificadas como "muy perjudiciales para la salud". AirNow pronosticó que la calidad del aire ‌en esas zonas mejoraría a lo largo del día.

El humo de los incendios canadienses tendrá un impacto mínimo en la final del Mundial de fútbol del domingo en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, según afirmó el viernes la agencia meteorológica AccuWeather.

El presidente Donald Trump culpó el viernes de la ‌humareda a lo que calificó de "gestión forestal incompetente" por parte de Canadá y afirmó que añadiría el "costo incalculable" de hacer frente a la contaminación a los ‌aranceles ya existentes sobre ⁠los productos canadienses.

Tras los comentarios de Trump, Olszewski señaló que Canadá ha invertido 12.000 millones de dólares canadienses (8 560 ​millones de dólares) en sostenibilidad forestal y prevención de incendios desde 2020, a medida que el país se enfrenta a condiciones climáticas cada vez más secas y cálidas.

Con información de Reuters