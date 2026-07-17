Pasó en vivo: un periodista inglés, a los gritos contra la Selección Argentina, trató a Messi de "discapacitado"

Un periodista inglés lanzó un violento e indignante ataque contra la Selección Argentina y usó una repudiable metáfora para hablar sobre Lionel Messi.

El fútbol argentino volvió a despertar el resentimiento en Europa, pero esta vez los límites de la decencia quedaron completamente desdibujados. En las últimas horas, se volvió viral un indignante video en el que un periodista inglés atacó con una violencia desmedida a la Selección Argentina y cruzó cualquier frontera ética al tratar de "discapacitado" a Lionel Messi.

El protagonista de este repudiable episodio es el comunicador británico Francis Foster, quien durante un programa de televisión descargó toda su frustración contra el equipo campeón del mundo y bicampeón de América, utilizando insultos de un calibre pocas veces visto en los medios de comunicación masivos.

"Odio a la Selección Argentina de fútbol. Son los hijos de puta más despreciables, rastreros, cínicos, malintencionados y tramposos que han existido jamás; unos auténticos cabrones de mierda", arrancó Foster, sacado y a los gritos, dejando en claro que el éxito de la Scaloneta todavía les duele y mucho en tierras británicas.

La insólita comparación con los All Blacks y el ataque a Messi

Para intentar justificar su odio, el periodista inglés comparó el fútbol de nuestro país con el rugby de Nueva Zelanda, elogiando la conducta de los hombres de negro para hundir a los futbolistas argentinos. "La selección de rugby de Nueva Zelanda tiene una norma llamada ‘política de cero gilipollas’. Funciona así: si consideran que sos un gilipollas, independientemente de tu talento, jamás te ponés la camiseta negra. Te expulsan", explicó con tono soberbio.

Inmediatamente después, Foster lanzó su descargo más violento: "En cambio, Argentina tiene una política de ‘todo gilipollas’: la única forma de jugar con Argentina es ser un completo imbécil. Basta con observar su comportamiento: el cinismo, la maldad, las patadas, las faltas constantes. En cuanto los tocás, se tiran al suelo como si les hubieran pegado un tiro".

Sin embargo, el momento más oscuro y repudiable del monólogo llegó cuando se refirió al máximo ídolo del fútbol mundial. Al criticar la unión y la defensa constante que el plantel argentino hace de su líder dentro de la cancha, Foster soltó una frase que generó un rechazo unánime en las redes sociales: "Si tocás a Messi, se te echan encima diez de ellos a gritos y chillidos. No sé, como si fuera un niño discapacitado en silla de ruedas al que acabás de tirar de una patada a un canal y todo el mundo entrara en pánico".