Crecen las expectativas: Lali habló sobre la posibilidad de volver a cantar el Himno en la final del Mundial 2026

Lali Espósito se pronunció ante la posibilidad de ser la elegida para cantar el Himno.

La expectativa de cara al próximo domingo 19 de julio es total ya que, tras dejar en el camino a Inglaterra, la Selección Argentina se enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026. En medio de la marea de cábalas, rituales y preparativos, el plano musical también empezó a jugar su propio partido: crecen las especulaciones sobre la posibilidad de que Lali Espósito cante una vez más el Himno Nacional en este encuentro.

La artista ya fue la encargada de entonar las estrofas de la canción patria en la inolvidable final de Qatar 2022, donde la Albiceleste se coronó campeona del mundo por tercera vez en su historia. Aquella actuación quedó grabada a fuego en la memoria colectiva, convirtiendo su presencia en un amuleto de la suerte para los fanáticos más supersticiosos que sueñan con repetir la mística de Doha.

El rumor cobró fuerza a raíz de una interacción en redes sociales que no pasó desapercibida para nadie: desde la cuenta oficial de Instagram de la famosa fiesta Polenta, publicaron un posteo con una frase directa y futbolera: "Lali, calentá que entrás", en clara alusión a las posibilidades de que la cantante vuelva a pisar el campo de juego antes del pitazo inicial el domingo. Lejos de llamarse al silencio o desmarcarse de la situación, Lali reaccionó al posteo con un genuino "LPM".

Aunque todavía no existe ninguna confirmación oficial por parte de la organización del torneo ni del entorno de la cantante, el hecho de que no haya desmentido la versión y haya decidido interactuar de manera lúdica con la publicación encendió la ilusión de sus seguidores. Para los amantes de las cábalas mundialistas, su regreso al escenario previo al partido decisivo sería el cierre perfecto para buscar una nueva consagración global.

Lali Espósito.

Lali arrasó en la fiesta del Orgullo LGBTIQ+ en Madrid

La cantante Lali Espósito se presentó el pasado sábado 4 de julio en el festival Madrid Orgullo 2026 (MADO), celebrado en la Plaza de España ante una audiencia superior a las 25.000 personas. Durante la jornada, la intérprete ofreció un concierto de 45 minutos de duración, estructurado a partir de su repertorio pop habitual con adaptaciones orientadas a la música electrónica.

El desarrollo de la presentación contó con la participación sorpresiva del dúo Miranda!. La incorporación sobre el escenario de Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes se trasladaron a la capital española para este encuentro, representó uno de los momentos de mayor repercusión de la convocatoria.