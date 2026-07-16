¿Hay partidos del Mundial 2026 hoy jueves 16 de julio? Todo lo que hay que saber de la agenda

Lionel Messi celebra con su selección el pase a la gran final del Mundial 2026. (Crédito de foto: Rebecca Blackwell / AP)

El histórico Mundial 2026 de la FIFA, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, está llegando a su emocionante desenlace tras semanas de intenso fútbol y sorpresas memorables. Este certamen, que por primera vez albergó a 48 selecciones, se encuentra actualmente en una breve pausa.

Tras los extenuantes cruces de la fase eliminatoria, queda la pregunta sobre qué duelos se disputan este jueves 16 de julio. Sin embargo, no hay partidos programados en el calendario oficial, ya que el torneo se toma un descanso para preparar los dos últimos encuentros que definirán el ansiado podio de la máxima competencia.

El camino a la copa del Mundial 2026: las semifinales y los finalistas

Esta pausa de partidos llega justo después de que se definieran las semifinales más esperadas del certamen. En la primera llave, la selección de España demostró su enorme jerarquía táctica al imponerse de manera contundente por dos a cero ante su similar de Francia en Dallas.

En la otra vereda, la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, logró sellar su boleto a la gran final tras derrotar con una sufrida remontada de dos a uno a la selección de Inglaterra en Atlanta, gracias a un gol clave de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento. Con estos históricos resultados, el cuadro final del torneo ha quedado completamente configurado para los próximos días:

Tercer puesto (Francia vs. Inglaterra): sábado 18 de julio a las 18 de Argentina en Miami.

Gran final (España vs. Argentina): domingo 19 de julio a las 16 de Argentina en Nueva Jersey.

España celebra su pase a la gran final del Mundial 2026. (Crédito de foto: EFE)

España contra Argentina: un duelo inédito en finales de Mundiales

La gran final de la Copa del Mundo que se jugará en el MetLife Stadium representa un hecho absolutamente inédito en la rica historia del fútbol mundial. Aunque estas dos potencias futbolísticas son reconocidas y han conquistado campeonatos internacionales en múltiples ocasiones, nunca antes se habían cruzado cara a cara en un partido decisivo para definir un título de campeón mundial.

Curiosamente, este ansiado encuentro ya debió producirse unos meses atrás en la famosa Finalissima, copa de carácter intercontinental que enfrenta a los reyes de Europa y Sudamérica. Sin embargo, dicho compromiso, inicialmente previsto para jugarse a finales de marzo de este año en Doha, Qatar, se suspendió por graves desacuerdos organizativos y de calendario entre la UEFA y la Conmebol, sumado a los conflictos de guerra en la región sede. Hasta el momento, este postergado evento carece de una nueva fecha confirmada para jugarse oficialmente.