La historia de la canción que eligió Licha Martínez para festejar el triunfo ante Inglaterra

Licha Martínez clebró el triunfo con una canción bien argentina. (PH redes Lisandro Martínez)

El desahogo y la alegría por el pase a la final del Mundial 2026 se manifestó tras la histórica victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales. Fue así que el defensor Lisandro Martínez compartió un emotivo posteo con una canción impregnada en el inconsciente colectivo nacional.

En la publicación, donde se ve a los jugadores de la Scaloneta festejar en la intimidad junto a sus familias y seres queridos, el futbolista eligió como banda sonora una obra fundamental del cancionero popular: Sobreviviendo, de Víctor Heredia. La elección no fue casual; en un cruce cargado de simbolismo y reparación histórica tras el conflicto de Malvinas, la canción funcionó como el canalizador perfecto para el sentir de todo un país.

Lanzada en la década de 1980, esta composición de Víctor Heredia se ha consolidado como un verdadero himno de resistencia, memoria y profunda reflexión sobre la condición humana en contextos de dolor y violencia. A través de una letra punzante, el cantautor argentino describe la dura experiencia de seguir adelante en un mundo donde las guerras, la desigualdad y la hostilidad parecen moneda corriente.

Sobreviviendo y la Guerra de Malvinas

La constante repetición del término "sobreviviendo" no hace más que acentuar esa persistencia casi obstinada del ser humano por conservar su dignidad y su esencia colectiva ante la adversidad. El origen de la canción está íntimamente ligado al dolor personal del autor y al trauma social que significó la Guerra de Malvinas en 1982.

La Selección Argentina festejando. (PH redes Lisandro Martínez)

Para Heredia, el conflicto del Atlántico Sur representó una herida abierta en la memoria de nuestro pueblo, una tragedia que buscó procesar a través de la poesía y la música como herramientas de sanación colectiva. El poema mencionado en la obra simboliza la voz del artista que, a pesar de alzarse incansablemente en un mundo que a menudo parece sordo a los llamados de paz, se niega a callar su reclamo de justicia y respeto por la vida.

Lejos de limitarse a un plano estrictamente local, la composición adquiere un carácter universal al trazar paralelismos con otras tragedias de la historia humana, como el bombardeo de Hiroshima. Al entrelazar estas heridas de la humanidad, Sobreviviendo supera el lamento para transformarse en un manifiesto sobre la resiliencia y la capacidad de los pueblos para reconstruirse desde las cenizas.

Treinta años de historia musical y un presente mundialista se unieron en el posteo de Martínez, recordando que cada victoria, dentro o fuera de la cancha, también es una forma de mantener viva nuestra memoria nacional.

La respuesta de Víctor Heredia a Lisandro Martínez

El ídolo del folklore argentino dejó un mensaje cargado de agradecimiento y emoción por la elección musical de Martínez en su posteo. "Gracias Lisandro, te amamos, sos un campeón, vos y toda la selección han dado ejemplo de que nunca hay que bajar los brazos, es maravilloso lo que han hecho. Un orgullo que hayas elegido esta canción tan sensible para acompañarlos. Infinito abrazo para vos, los tuyos y el resto de esta extraordinaria equipo. Vamos Argentina", escribió.

Letra completa de Sobreviviendo de Víctor Heredia

Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron

Sobreviviendo, dije, sobreviviendo

Tengo un poema escrito más de mil veces

En él repito siempre que mientras alguien

Proponga muerte, sobre esta tierra

Y se fabriquen armas para la guerra

Yo pisaré estos campos sobreviviendo

Todos frente al peligro sobreviviendo

Tristes y errantes hombres sobreviviendo

Sobreviviendo, sobreviviendo

Sobreviviendo, sobreviviendo

Hace tiempo no río como hace tiempo

Y eso que yo reía como un jilguero

Tengo cierta memoria que me lastima

Y no puedo olvidarme lo de Malvinas

Cuánta tragedia sobre esta tierra

Hoy que quiero reírme, apenas si puedo

Ya no tengo la risa como un jilguero

Ni la paz de los pinos del mes de enero

Ando por este mundo sobreviviendo

Sobreviviendo, sobreviviendo

Sobreviviendo, sobreviviendo

Ya no quiero ser sólo un sobreviviente

Quiero elegir el día para mi muerte

Tengo la carne joven, roja la sangre

La dentadura buena y un sueño urgente

Quiero la vida de mi simiente

No quiero ver un día manifestando

Por la paz en el mundo a los animales

Cómo me reiría ese loco día

Ellos manifestándose por la vida

Y nosotros apenas sobreviviendo