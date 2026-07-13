Estas canciones argentinas recuerdan a Malvinas y son interpretadas por famosos artistas, pero no son tan conocidas

Selección de canciones que hablan sobre la Guerra de Malvinas.

Este miércoles la Selección Nacional se enfrentará a Inglaterra en una de las semifinales del Mundial 2026 y, más allá del plano estrictamente futbolístico, el inconsciente colectivo inevitablemente reactiva fibras vinculadas a la identidad, el honor y el recuerdo permanente de nuestras Islas Malvinas. En la previa de un compromiso de semejante magnitud, la música emerge una vez más como el canal predilecto para procesar la ansiedad y encauzar el fervor popular.

El cancionero argentino ha sabido retratar la gesta del Atlántico Sur desde diversas estéticas, aportando piezas que combinan el dolor de la pérdida, el reclamo legítimo de soberanía y el homenaje sincero a los soldados que defendieron la patria. Escuchar estas obras en las horas previas al pitido inicial funciona como un ejercicio de memoria y unión colectiva.

Para templar el espíritu y entrar en clima ante este choque decisivo, proponemos repasar tres composiciones fundamentales de nuestra música popular. A través de la pluma de grandes autores del folklore y del rock nacional, estas melodías nos recuerdan que, juegue donde juegue la camiseta albiceleste, el sentimiento por las islas permanece inalterable en el corazón de cada argentino.

La carta perdida de Julián Ratti, popularidada por La Sole

Esta conmovedora obra, escrita por el cantautor santafesino Julián Ratti y grabada con una potencia desgarradora por Soledad, adopta la perspectiva íntima de un soldado en el frente de batalla que le escribe a su madre. Su lírica describe el frío extremo, el hambre y la valentía en las trincheras, convirtiéndose en un clásico de las peñas que, en vísperas de enfrentar a Inglaterra, resignifica el valor y el sacrificio de toda una generación de jóvenes argentinos.

La hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui y Ariel Ramírez

Una de las páginas de nuestro folklore, nacida de la unión entre la poesía sutil de Don Ata y la maestría musical del pianista Ariel Ramírez. Con una cadencia melancólica y una profunda sensibilidad telúrica, la canción personifica a las Islas Malvinas como una hermana ausente a la que el territorio continental extraña y espera, constituyendo un himno de reclamo pacífico e irrenunciable que eriza la piel antes de cualquier cita histórica.

Reina Madre de Raúl Porchetto

Desde las filas del rock nacional, Raúl Porchetto compuso en 1983 una de las críticas más lúcidas y humanas sobre el conflicto bélico. La genialidad de la pieza radica en que está narrada desde la mirada de un propio soldado inglés que, desde las islas, le escribe a su madre preguntándose el sentido de la guerra y cuestionando las decisiones de la corona.