Cómo nació el apodo de "La Scaloneta": así surgió el nombre del equipo de Scaloni en la Selección Argentina

Lionel Scaloni junto a la selección de fútbol de Argentina. (Crédito de foto: Agencia EFE)

El fútbol argentino está marcado por la pasión, los mitos y los apodos que definen eras enteras. Ninguno en este siglo XXI ha cobrado tanta fuerza, mística y reconocimiento global como la "Scaloneta". Este término, que hoy es sinónimo de gloria eterna y campeones del mundo, debe su origen al director técnico del seleccionado, Lionel Scaloni. Tras asumir en 2018 en medio de profundas dudas generalizadas, el estratega oriundo de Pujato reconstruyó la identidad de un equipo golpeado y unió a todo un país bajo una misma bandera de ilusión. La feliz adaptación de su apellido con el sufijo "neta" se convirtió en el sello indiscutible de un ciclo inolvidable para el fútbol argentino.

La Scaloneta: un nombre ya histórico

El nacimiento de este icónico apodo se remonta a los primeros meses de la cuestionada gestión de Scaloni, específicamente a finales de 2018. El lugar exacto donde se pronunció por primera vez fue en la pantalla de TyC Sports, dentro del recordado ciclo televisivo "El Programa Sin Nombre". El periodista Rodolfo "Gringo" Cingolani fue el encargado de bautizar al conjunto nacional de esa manera tan particular. Paradójicamente, el apodo nació con un claro tono irónico y de broma, debido a la absoluta falta de experiencia previa del entrenador en equipos de primera división o selecciones mayores tras la salida de Jorge Sampaoli.

Sin embargo, el nombre pasó rápidamente de la burla a la cultura popular gracias al inmenso impulso del conductor Alejandro Fantino en su programa FShow por la señal de televisión ESPN.

Durante la emocionante previa de la Copa América 2021, Fantino realizó un recordado y cinematográfico ritual espartano donde le entregó una espada a Scaloni, exclamando que lideraba la primera línea de combate. A partir de la histórica consagración en el Maracaná contra Brasil, el término explotó en las redes sociales y las tribunas, transformándose en una bandera de fe indestructible para toda la hinchada.

Lionel Scaloni, director técnico y campeón del Mundial 2022. (Crédito de foto: CNN)

El paso de Lionel Scaloni por la selección de Argentina

Curiosamente, Lionel Scaloni ya sabía perfectamente lo que significaba defender los colores sagrados de la albiceleste mucho antes de sentarse en el banco como director técnico. El santafesino formó parte de las selecciones juveniles, se consagró campeón mundial Sub-20 en Malasia 1997 y disputó el Mundial de Alemania 2006 junto a un joven Lionel Messi. A pesar de su enorme entrega, aquel plantel jamás llevó su marca.

Después de doce años, llegó una revolución desde la conducción táctica para que el seleccionado nacional adoptara ese nombre eterno que hoy adorna las páginas doradas de la historia del fútbol.